Anlässlich des zweiten Jahrestages der Flutkatastrophe am kommenden Wochenende sind die Mitglieder der RLP-Landesregierung im Ahrtal unterwegs. Sie treffen sich auch mit Kommunalpolitikern.

Bei dem Treffen in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll eine Bilanz des bisherigen Wiederaufbaus gezogen werden. Aus dem Ahrtal kommt immer wieder Kritik daran, dass es zu langsam vorangehe, zum Beispiel wegen bürokratischer Hürden. Die Ministerinnen und Minister der verschiedenen Ressorts und die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) treffen dazu die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand (parteilos), und die hauptamtlichen Bürgermeister.

Roadshow des Ministerrats durchs Ahrtal

Am Nachmittag sind die Kabinettsmitglieder an verschiedenen Orten im Ahrtal einzeln unterwegs, zum Beispiel in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Müsch, Insul, Altenahr, Bachem und Sinzig. Sie wollen sich nach Angaben der Landesregierung verschiedene Wiederaufbau-Projekte anschauen und sich über die Lage informieren. Dabei werden erneut Förderbescheide übergeben und auch ein symbolischer erster Spatenstich gesetzt.

Treibgutrechen in Müsch und klappbares Brückengeländer in Altenahr

So wird unter anderem Dreyer in Müsch erwartet. Hier wird derzeit ein Treibgutrechen aus Eichenstämmen errichtet. Außerdem geht es um das Renaturierungsprojekt "Obere Ahr-Hocheifel“ am Trierbach und an der Ahr. Hier soll der einst begradigte Bachlauf wieder naturnah hergestellt und mit Retentionsmaßnahmen Wasser zurückgehalten werden.

In Altenahr steht ein klappbares Geländer im Mittelpunkt. Dieser Prototyp soll sogenannte Verklausungen verhindern, also dafür sorgen, dass bei einem Hochwasser kein Treibgut an dem Brückengeländer hängen bleibt und sich Wassermassen aufstauen. Über das klappbare Geländer informiert sich Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) an der B 267-Brücke.

In Insul nimmt Innenminister Michael Ebling (SPD) am Spatenstich der Interkommunalen Sportstätte der Ortsgemeinden Dümpelfeld, Insul und Schuld teil.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler sind gleich mehrere Minister und Ministerinnen unterwegs. Bauministerin Doris Ahnen (SPD) will mit Eigentümerinnen und Eigentümern verschiedener Gebäude ins Gespräch kommen. Dabei soll es zum Beispiel um den privaten Wiederaufbau und um hochwasserangepasstes Bauen gehen. Klimaschutzministerin Katrin Eder (Bündnis 90/die Grünen) besichtigt die provisorische Trinkwasseraufbereitung des Wasserwerks Walporzheimer Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort will sie einen Förderbescheid zur Sanierung des Wasserwerks übergeben.