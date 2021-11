Rechtsrheinischer Zugverkehr teilweise lahmgelegt

per Mail teilen

Ein Kabelschaden legt seit Donnerstag Teile des rechtsrheinischen Zugverkehrs zwischen Lahnstein und Wiesbaden-Schierstein lahm. Die Strecke im Mittelrheintal und Rheingau wird nach Angaben der Deutschen Bahn erst im Laufe des Freitags wieder befahrbar sein. "Eine Fremdfirma hat bei Rammarbeiten das Kabel durchtrennt", erklärte die Bahnsprecherin. Daraufhin sei es in einem Stellwerk in Lahnstein zu Störungen gekommen. Dieses Kabel könne aber erst bei Tageslicht repariert werden. Auf der Strecke fahren in dieser Zeit Ersatzbusse.