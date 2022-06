Klimapolitik: Schülerin aus dem Ahrtal klagt gegen Energie-Charta

Sie ist jung, kommt aus dem Ahrtal und ist Klima-Aktivistin. Jetzt kämpft die 17-jährige Julia am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Klimapolitik einiger Länder.

Julia hat die Auswirkungen der Klimakrise bereits selbst erleben müssen. Das Ahrtal ist ihr Zuhause, sie hat die tödliche Flutwelle miterlebt, wie sie dem SWR berichtet. Doch auch schon vor dem einschneidenden 14. Juli 2021 hat sie sich für eine nachhaltige Klimapolitik engagiert. Mit ihren 17 Jahren darf sie zwar noch nicht wählen, aber mitreden und gestalten möchte sie trotzdem.

Jetzt verklagt sie gemeinsam mit anderen Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten mehrere europäische Regierungen am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter kommen aus Belgien, Griechenland, der Schweiz und Saint Martin. Es geht dabei um die sogenannte Energie-Charta.

Diese Charta regelt seit mehr als 20 Jahren den Handel und die Investitionen im Energiebereich der Wirtschaft. Zahlreiche Länder haben diesen Vertrag unterschrieben, darunter auch Deutschland. Die Charta ist bei Klimaschützerinnen und Klimaschützern in der Kritik. Für sie ist die internationale Energie-Charta ein wichtiges Hindernis, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klima-Abkommens zu erreichen, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

"Wir dürfen die fossile Industrie nicht weiter schützen."

Die Gymnasiastin aus dem Ahrtal ist sich sicher, dass der Klimawandel eine so elementare Krise ist, dass sie alle trifft, auch wenn viele die Bedrohlichkeit noch verdrängen. Man dürfe die fossile Industrie nicht weiter schützen, sagt sie. Mit der Klage, die am Dienstag am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eingereicht wurde, hofft die Aktivistin auf das politische Geschehen Einfluss nehmen zu können, wie sie im Gespräch mit dem SWR sagte.

Die Macht der Energie-Charta DIe Energie-Charta heißt international Energy-Charter-Treaty, kurz ECT. Dutzende Länder weltweit haben ihn unterschrieben, darunter auch die Europäische Union mit ihren Mitgliedsstaaten. Kritikerinnen und Kritiker halten ihn für eine der Bremsen zum Beispiel beim Ausstieg aus Kohle- und Atomstrom. Durch die Charta haben Konzerne Sonderklagerechte gegen Staaten, mit denen sie sich gegen klimafreundliche Gesetze wehren können, die ihre Profite bedrohen.

Sie möchte ein Zeichen setzen und die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Klima-Thema lenken, auch falls ihre Klage vor dem EGMR keinen Erfolg haben sollte. Laut Julia wird ihre Klage geführt von der französischen Anwältin Clémentine Baldon und unterstützt vom Veblen Institut in Paris. Mitgewirkt hat demnach auch das Global Legal Action Network (GLAN).