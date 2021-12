15-jähriger Jugendlicher in Altstadt zusammengeschlagen

In der Koblenzer Altstadt ist am Mittwochabend ein 15-Jähriger zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei berichtet, war er gegen 18 Uhr in einer schmalen Gasse unterwegs, als sich ihm vier Männer in den Weg stellten. Einer habe unvermittelt zugeschlagen. Als das Opfer ihn wegstieß, schlugen und traten ihn die Anderen zu Boden. Erst als ein Passant lautstark eingegriffen habe, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten unerkannt. Der verletzte Jugendliche musste nach Angaben der Polizei mit einer leichten Kopfverletzung im Krankenhaus behandelt werden.