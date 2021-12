per Mail teilen

Ein Koblenzer Schüler ist auf dem Weg zur Schule Opfer eines Messerangriffs geworden. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat einen entsprechenden Bericht der Rhein-Zeitung bestätigt.

Der Vorfall hat sich demnach bereits morgens am Nikolaustag ereignet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Zwölfjährige auf einem Fuß- und Fahrradweg in der Nähe des Koblenzer Moselufers unterwegs. Dort traf er auf den 15-jährigen mutmaßlichen Täter, mit dem es eine körperliche Auseinandersetzung gegeben haben soll.

Der 15-Jährige soll den Jungen dann mit einem Messer am Bauch verletzt haben. Eine SWR-Nachfrage hat ergeben, dass die Klinge des Messers achteinhalb Zentimeter lang war. Der Zwölfjährige musste nach dem Angriff in einem Koblenzer Krankenhaus operiert werden. Wie die Staatsanwaltschaft berichtet, befindet er sich nicht in Lebensgefahr.

Mutmaßlicher Täter befindet sich in U-Haft

Der mutmaßliche Täter konnte bereits am Tattag vorläufig festgenommen werden. Der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Koblenz hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen der Schwere der Tat einen Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte befindet sich demnach derzeit in Untersuchungshaft in einer Jugendstrafanstalt.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt nach eigenen Angaben jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen den 15-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der mutmaßliche Täter schweige bisher zu den Vorwürfen, die ihm gemacht werden.

Unklar, ob Täter und Opfer sich kannten

Ob die beiden Jungen sich kannten - und ob sie auf dieselbe Schule gehen - dazu machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Auch die Schule, auf die das Opfer ging, hat sich bislang noch nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Es soll nach Angaben der Schulleitung jedoch noch ein Statement über die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) geben.