Nach einem Angriff gegen einen Obdachlosen in Koblenz hat sich ein 17 Jahre alter Jugendlicher der Polizei gestellt. Die Polizei bestätigt damit einen Bericht der Rhein-Zeitung. Demnach hatte der Jugendliche sich dabei filmen lassen, wie er am Löhrrondell einem Mann Richtung Kopf tritt. Das Video wurde in den sozialen Netzwerken vielfach geteilt und kommentiert. Eine Internetnutzerin machte die Polizei schließlich auf das Video aufmerksam. Ob der Obdachlose, der den Tritt mit dem Arm abwehrte, verletzt wurde, ist laut Polizei nicht bekannt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern noch an. Das Video wurde aus dem Netz genommen.