In Cochem ist in der Nacht ein 17 Jahre alter Jugendlicher lebensgefährlich verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte, er sei mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben des Cochemer Wochenspiegels hatten Jugendliche auf dem Schulhof des Cochemer Gymnasiums in der Nacht offenbar eine illegale Party gefeiert. Die Polizei sicherte am Vormittag Spuren, um zu klären ob der 17-Jährige gestürzt ist oder ob es sich um eine Gewalttat handelt. Die Polizei ermittelt und befragt Zeugen.