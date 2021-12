Beschwerde über laute Musik - Jugendliche verprügeln Mann

Mehrere Jugendliche haben am späten Samstagabend in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) auf einen Mann eingeschlagen und eingetreten. Der 37-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei offenbar über die Lautstärke der Jugendlichen in einem Park in der Nähe seines Wohnhauses beschwert. Daraufhin sollen die Jugendlichen den Mann angegriffen haben. Als die Ehefrau des Opfers zur Hilfe eilte, seien die Angreifer geflüchtet. Mit Hilfe der Bundespolizei konnten zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren wenig später in einem Wohngebiet ausfindig gemacht werden. Die übrigen Verdächtigen seien weiter unbekannt. Der 37-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und den Händen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.