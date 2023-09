Plaidt: Jugendliche liefern sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

per Mail teilen

Fünf Kinder und Jugendliche haben sich in der Nacht zu Mittwoch auf der B256 eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und bei Andernach-Miesenheim einen Unfall gebaut.

Noch ist nicht klar, wer am Steuer des Autos gesessen hat. Nach Angaben der Polizei Andernach wollte eine Streife gegen 3 Uhr das Auto in Plaidt kontrollieren. Doch der Fahrer habe Gas gegeben. Er flüchtete demnach durch Plaidt und raste mit Tempo 100 über die B256 in Richtung Andernach.

Mit Tempo 100 bei Andernach aus der Kurve geflogen

Bei der Abfahrt Andernach-Miesenheim flog der Wagen laut Polizei mit etwa 100 Stundenkilometern aus der Kurve, durchbrach die Leitplanke und landete in einem Waldstück. Ein Jugendlicher flüchtete zu Fuß, die Polizei entdeckte ihn nach eigenen Angaben aber später.

Polizei muss Fahrer noch ermitteln

Die anderen vier Insassen, ein Mädchen und drei Jungen zwischen 12 und 15 Jahren aus Plaidt und Andernach, hat die Polizei den Angaben zufolge noch am Unfallort gestellt. Verletzt wurde niemand. Das Auto sei jedoch vollständig zerstört worden. Ersten Ermittlungen zufolge gehört der Wagen einem Elternteil eines Jugendlichen. Nach Angaben der Polizei untersucht sie nun auch Spuren am Fahrzeug, um festzustellen, wer am Steuer saß.