Auch Jugendherbergen im nördlichen Rheinland-Pfalz könnten als Schulen genutzt werden. Das bietet der Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerk an, sollten bei weiteren Corona-Maßnahmen Schulklassen aufgeteilt werden müssen. Nach Angaben des Jugendherbergswerk gibt es in den Jugendherbergen wie etwa in Mayen, Cochem oder Bad Neuenahr-Ahrweiler große Räume, die zu Klassenräumen umfunktioniert werden können. Außerdem hätten die Häuser passende Flächen und Spielgeräte für Pausen, geprüfte Hygienekonzept und jahrelange Erfahrungen mit Schulklassen. Das Angebot sei dem Bundesbildungsministerium übermittelt worden. Immer wieder fordern Politiker aber auch das Robert Koch - Institut Schulklassen zu entzerren. Also sie zu teilen oder den Unterricht in größere Räume zu verlegen, um so die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus zu verringern.