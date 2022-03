Jugendherberge ist jetzt offiziell eröffnet

Die Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist offiziell wieder eröffnet. Vor etwa 50 geladenen Gästen sagte der Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz, Jacob Geditz: "Ohne die enorme Hilfsbereitschaft, wäre es nicht möglich gewesen, die Jugendherberge in Rekordzeit wiederherzustellen." Nach Angaben der Betreiber wurden bei der Flutkatastrophe vor gut acht Monaten in dem Gebäude der Keller und das Erdgeschoss zerstört. Schon seit November habe man wieder Gäste in dem Haus empfangen können, sagte Geditz. Jetzt sei die Jugendherberge wieder komplett hergestellt. Die Sanierung kostete demnach rund 3,2 Millionen Euro.