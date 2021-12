Schülerinnen und Schüler wählen Jugendbeirat

Schülerinnen und Schüler in Neuwied wählen diese Woche einen neuen Jugendbeirat. Das teilte die Stadt mit. 40 Jugendliche stehen zur Wahl, 22 Sitze sind zu vergeben. Neben den Wahlen in den Schulen gab es am Mittwoch eine Versammlung für Jugendliche, die zwischen 12 und 17 Jahre alt sind, ihren Hauptwohnsitz in Neuwied haben, aber keine Schule dort besuchen. Dort wurde ein Sitz direkt vergeben – das Ergebnis der Wahl ist aber noch nicht bekannt. Wer es in den Jugendbeirat schafft, vertritt zwei Jahre lang die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Neuwied. In der Vergangenheit seien so zum Beispiel ein Skatepark und das Jugendzentrum entstanden.