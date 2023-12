Lichter machen geplante Synagoge in Koblenz erstmals sichtbar

per Mail teilen

Auf dem Grundstück der geplanten Synagoge in Koblenz wird heute das jüdische Lichterfest Chanukka gefeiert. Es ist die erste jüdische Feier im Stadtzentrum seit dem Holocaust.

Nach Angaben des Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde, Avadislav Avadiev, gab es das letzte jüdische Fest in der Koblenzer Altstadt 1938. Für die Feier zum Lichterfest soll auf dem Baugrundstück der neuen Synagoge zunächst ein zwei Meter hoher Chanukka-Leuchter aufgestellt werden. An dem achtarmigen Leuchter zünden dann der Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde Koblenz und der Koblenzer Oberbürgermeister die sechste Kerze gemeinsam an.

Chanukka: Achttägiges Lichterfest der Juden

Am Mittwoch wird der sechste Tag des jüdischen Lichterfests gefeiert. Neben dem Chanukka-Leuchter zeigt nun auch ein Bauplan, wie die Synagoge aussehen wird. Zu dem gemeinsamen Chanukka-Fest wurden auch muslimische Vereine eingeladen. Auch die Antisemitismusbeauftragte des Landes und der Architekt der neuen Synagoge kommen zu den Feierlichkeiten nach Koblenz.

Das achttägige Fest Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem im 164 vor Christus nach dem erfolgreichen Makkabäeraufstand. Chanukka (חנוכה) bedeutet Weihe oder Einweihung. Traditionell gibt es Latkes (Kartoffelpuffer) mit Crème fraiche, Lachs oder Apfelmus. Aber auch Sufganiot (Krapfen oder Berliner) gehören zu Chanukka. Man wünscht sich gegenseitig "Chanukka sameach" - ein fröhliches Chanukka.

Baustart für Synagoge im kommenden Jahr geplant

Seit fast 70 Jahren finden die Gottesdienste der jüdischen Gemeinde Koblenz in einem dauerhaften Provisorium auf dem jüdischen Friedhof statt, der ehemaligen Aufbahrungshalle. Ab kommenden Jahr soll ein neues Gebetshaus und ein Gemeindezentrum auf einem Grundstück in der Weißer Gasse in der Altstadt entstehen.

Der genaue Termin für den Baustart hängt laut den verantwortlichen Architekten noch davon ab, wann die Baugenehmigung vorliegt. Der Bauantrag dazu soll im kommenden März gestellt werden. Avadiev, sagte dem SWR, dass er zufrieden damit sei, wenn die Synagoge 2026 fertig werden würde.

Die neue Synagoge und das Gemeindezentrum sollen auf einem Grundstück in der Weißer Gasse in der Koblenzer Altstadt entstehen. Architekten Wandel Lorch Götze Wach

Renommierte Architekten planen Synagoge in Koblenz

Geplant wird die neue Synagoge von einem Architektenbüro aus Frankfurt. Die Spezialisten haben auch die Synagogen in München oder Dresden geplant. Nach dem Entwurf für Koblenz sollen in dem Neubau 150 Gläubige bei Gottesdiensten Platz finden. Der schlichte Gebetsraum mit Lesepult und Toraschrein wird durch Oberlichter mit Licht durchflutet. Wie im orthodoxen Judentum üblich, gibt es eine Balustrade, von der aus Frauen getrennt von den Männern am Gottesdienst teilnehmen.

Über das Kellergeschoss ist die Synagoge den Plänen nach mit dem neuen Gemeindezentrum verbunden, das neben dem Gebetshaus entstehen soll. Dort will die Gemeinde auch Interessierte zu Kultur- oder Diskussionsveranstaltungen einladen. Im Außenbereich des gut 1.000 Quadratmeter großen Geländes ist zudem eine abgesicherte Außenanlage sowie ein öffentlich zugänglicher Bereich geplant.

Der schlichte Gebetsraum der geplanten neuen Synagoge mit Lesepult und Toraschrein soll durch Oberlichter mit Licht durchflutet sein. Er bietet Platz für 150 Menschen. Architekten Wandel Lorch Götze Wach

Synagoge als Neubeginn des jüdischen Lebens in Koblenz

Avadiev sieht in der neuen Synagoge auch ein Symbol für den Neubeginn des jüdischen Lebens in Koblenz. Seine Gemeinde in Koblenz und der Umgebung sei während der vergangenen Jahre gewachsen. Sie zähle fast 900 Mitglieder (Stand 2022). Viele von ihnen kommen demnach aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Zudem kommen auch Gläubige zum Gebet, die aus der Ukraine geflüchtet seien.

Seit fast zehn Jahren hat sich die Gemeinde nach eigenen Angaben für den Neubau der Synagoge eingesetzt. Insgesamt soll das Bauvorhaben rund sechs Millionen Euro kosten. Das Projekt wird nach Angaben der Gemeinde vom Bund, dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Koblenz bezuschusst.