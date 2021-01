Heute vor 65 Jahren wurde in der Krahnenberg-Kaserne in Andernach die Bundeswehr offiziell in den Dienst gestellt. Die Feier mit Zeitzeugen und einem Bürgerfest fällt wegen Corona aus.

Die Andernacher Krahnenberg-Kaserne gilt als "Wiege der Bundeswehr“. Am 20. Januar 1956 hatte der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer dort die ersten Soldaten der neu gegründeten Bundeswehr begrüßt. "Einzigstes Ziel der deutschen Wiederbewaffnung ist es, zur Erhaltung des Friedens beizutragen", tönt Adenauers Rede aus dem Lautsprecher eines Bildschirms in einer der alten Soldaten-Stuben in der Traditionsbaracke.

In dem flachen, weißen Gebäude ist heute ein Museum untergebracht, das liebevoll von ein Förderverein gepflegt wird. Ein Mitglied ist der pensionierte Oberstleutnant Dieter Ulrich Schmidt. Er hat in dem Museum nicht nur Banner mit Infos aufgehängt, sondern auch zahlreiche Videos mit Berichten von Zeitzeugen aufgenommen.

Oberstleutnant Dieter Ulrich Schmidt ist Vorsitzender des Fördervereins. SWR

Soldaten erobern Herzen der Bevölkerung

Das Verhältnis zu den Soldaten, die nach Andernach kamen, war zwiespältig. Doch das änderte sich, als der Rhein noch im gleichen Jahr zufror und das Wasser in die Stadt strömte, erzählt Schmidt: "Damals hat der Chef der 2. Kompanie, Major Wunderlich, seine Mannen genommen, im Eilmarsch runter in die Stadt geschickt. Und die haben dann im Wasser gestanden und den Hotels, der Gastronomie und aus den Wohnungen das Mobiliar gerettet. Dadurch kippte die Stimmung." Aus Ablehnung wurde eine Liebe. Das waren dann "unsere Soldaten".

Es folgten turbulente Jahre. Nach der Truppenschule zogen Heeresflieger in die Kaserne in Andernach. 1962 folgte das Rundfunkbataillon, das "Radio Andernach" ins Leben rief. Die Idee: Rundfunk machen, für die Soldaten im Ausland. Gesendet wird mittlerweile aus Mayen.

Bundeskanzler Adenauer besucht am 20.01.1956 fünf Kompanien der neu aufgestellten Bundeswehr in Andernach. picture-alliance / Reportdienste akg-images

Heute ist in Andernach das Institut für Präventivmedizin der Bundeswehr untergebracht. In der Kaserne ist noch eine von ursprünglich 37 Baracken des damaligen Truppenlagers erhalten. Diese letzte verbliebene Original-Holzbaracke wurde renoviert und 2010 unter Denkmalschutz gestellt. In ihr befindet sich heute eine militärhistorische Sammlung, die an die Anfänge der Bundeswehr erinnert.

Feier könnte nachgeholt werden

Der Förderverein "Wiege der Bundeswehr Andernach" prüft derzeit ob eine Feier anlässlich des 65-jährigen Bestehens nachgeholt werden kann.