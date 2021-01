‘Willi und Ernst’, die beiden ‘Rentner’ aus Koblenz haben einen eigenen Blick auf die Stadt und die Welt. Und den geben sie in ihrer Komödienreihe auf den Bühnen zum Besten - seit 15 Jahren schon. Und das nicht nur in Koblenz, sondern auch in anderen Städten in Deutschland. Als ‘Botschafter’ ihrer Stadt zeigen sie etwa den Menschen in Köln, dass Koblenz ihnen doch sehr nahe ist. Aber ‘Ernst’ alias Markus Kirschbaum kann auch ernst sein, wie er im Podcast ‘Mein Koblenz’ zeigt.