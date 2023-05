Jeden Tag ins Gefängnis: Justizvollzugsbeamter in der JVA Koblenz

Durch die Türen der Justizvollzugsanstalt in Koblenz geht man entweder nur unter Zwang - oder als Vollzugsbeamter. Wie es wirklich ist, jeden Tag im Gefängnis zu verbringen.

Morgens um sechs Uhr weckt Luis* (*Name geändert) Berjot die Häftlinge in einem der Wohnbereiche in der Justizvollzugsanstalt Koblenz. Jede Zelle wird geöffnet. Sie sind ausgestattet mit dem Nötigsten: Für jeden Häftling gibt es ein Bett, einen Tisch mit Stuhl und einen Schrank für Persönliches. Außerdem einen Kühlschrank, manche Häftlinge haben auch einen Fernseher.

Die Häftlinge sollen ihre Wäsche bereitstellen, duschen, sich auf den Tag vorbereiten. Dann gibt es Frühstück. Nicht wie in amerikanischen Filmen in einer großen Kantine und der Möglichkeit, gemeinsame Pläne zum Ausbrechen zu schmieden, sondern alleine in der Zelle. Später am Vormittag dürfen die Häftlinge eine Stunde lang auf den Freizeithof.

Sich behaupten als junger Beamter in der JVA Koblenz

Luis* Berjot ist 23 Jahre alt. Als er in der JVA in Koblenz angefangen hat, sagt Berjot, hatte er schon ein paar negative Begegnungen mit Gefangenen, die viel älter waren und sich nichts gefallen lassen wollten. "Wenn dich einer von jetzt auf gleich anschreit und hastig mit den Händen hin und her fuchtelt, bist du geschockt und weißt nicht, was du machen sollst." Sich dann als junger Beamter in der JVA Koblenz zu behaupten war eine Herausforderung, an der er ganz automatisch gewachsen ist, so Berjot.

Justizvollzugsbeamter Berjot ist seit 2019 in der JVA Koblenz SWR

Der Reiz am Verbrechen

Das Beste an seinem Job? Es reize ihn, mit Menschen zu arbeiten, mit denen man normalerweise gar keinen Kontakt haben möchte, sagt er. Das kann nicht jeder, manche Erlebnisse seien zwar nicht körperlich anstrengend, aber für den Kopf. Damit müsse man umgehen können. Größtenteils sei es aber ruhig in der JVA Koblenz. Für ihn, sagt Berjot, ist dieser Job die beste Entscheidung, die er treffen konnte.

Wärter sind mehr als nur Schlüsselträger

Jede JVA ist ein für sich geschlossener Kosmos. Nicht zuletzt wegen der vielen Türen, die es zu sichern gilt. Berjot und seine Kolleginnen und Kollegen sind aber für noch Vieles mehr verantwortlich: "Klar, ich schließe hier locker 100 bis 200 Türen am Tag auf und zu. Aber wir sind nicht nur Wärter oder Schließer, wir nehmen viele Rollen ein. Zum Beispiel, wenn der Psychologe nicht da ist oder wenn der Seelsorger nicht da ist."

Lockere Stimmung, aber keine Freundschaften mit Häftlingen

Für Berjot ist es wichtig, fair mit den Gefangenen umzugehen. Den Chef raushängen zu lassen? Damit sei keinem geholfen. Wenn man sich an die Regeln hält und sich sympathisch ist, sagt Berjot, kann man auch mal Späße machen. Im Vorbeigehen fordert einer der Häftlinge Berjot auf, doch selbst in eine der Zellen zu gehen. Beide lachen.

Eine echte Bindung oder Freundschaften aufzubauen sei aber ausgeschlossen. Eine professionelle Distanz zu wahren, sei wichtig. Denn: "Am Ende des Tages gibt es eine klare Rollenverteilung. Da muss man sich nichts vormachen."

Resozialisierung nach der Haft ist möglich, aber schwer

Nach der Haft wieder zurück ins Leben zu finden, sagt Berjot, ist schon möglich. Aber man brauche dann auch außerhalb Unterstützung von Familie und Freunden oder ein ganz neues Umfeld. Denn daran scheitere es oft. Manche Gesichter habe Berjot schon öfter in der JVA Koblenz wiedergesehen.

Obwohl er jeden Tag mit vielen Straftaten konfrontiert wird, verliert der junge JVA Beamte die Hoffnung an die Menschheit nicht. Jeder Mensch habe noch mal eine Chance verdient. Auch, wenn es vielleicht die zweite oder dritte Chance sei, sagt er. "Da merkt man erstmal, wie lebenswert das Leben ist und, dass man da eher drauf achten soll, dass man ein bisschen Hoffnung an die Menschheit hegt."