Der Koblenzer Berti Hahn ist mit seinem Café Hahn eine Institution in der Veranstaltungsgastronomie der Region. Viele Große aus Rock, Pop, Jazz Blues, aber auch Comedy sind schon im Café Hahn gewesen. Und als wirkliches Café fings vor 40 Jahren an. Da hat Berti die Konditorei in Koblenz von seinen Eltern übernommen. Denn eigentlich ist er Konditor. Und heute ist er Chef von mehr als 50 Festangestellten, 150 Mini-Jobbern, 9 Köchen und 6 Azubis. Berti Hahn erzählt, was beim ihm zur Zeit so los ist und dass er noch lange nicht an Rente denkt.

