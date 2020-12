Am Boden und in der Luft haben am Abschlusstag des Treffens der EU-Agrarminister Anfang September in Koblenz Bauern und Umweltaktivisten demonstriert. Viele Landwirte fuhren mit ihren Traktoren in die Stadt, hupten und verlängerten die Staus im Berufsverkehr. In der gesamte Innenstadt regte sich an diesem Wochenende Protest gegen die EU-Agrarpolitik - von Bauern aber auch von Umweltverbänden und Naturschützern.

dpa Bildfunk Picture Alliance