Die Kapelle "Unserer Lieben Frau zu Hausenborn" ist ein beliebter Wallfahrtsort: Jetzt wurde dort Vieles zerstört. Eine Zeugin hat aber möglicherweise etwas Wichtiges beobachtet.

Nach Polizeiangaben hat sich am Telefon eine Zeugin gemeldet, der am Sonntag in der Nähe der Wallfahrtskirche Hausenborn im Kreis Neuwied drei männliche Jugendliche aufgefallen sind. Sie seien in Richtung der Kapelle gegangen, hätten dabei gegröllt und sich gegenseitig angerempelt. Einer der drei habe eine auffällige Jacke angehabt, die drei Jugendlichen seien alle etwa gleich groß gewesen.

Die Täter verbrannten einige christliche Gegenstände aus der Wallfahrtskapelle Hausenborn mitten im Wald im Sayntal. Werner Bach, Isenburg

Noch ist nicht klar, ob die drei für die Zerstörungen in der Kapelle verantwortlich sind. Das muss die Polizei jetzt abklären, sie bittet um Hinweise auf die Identität der Jugendlichen. In der Wallfahrtskapelle waren unter anderem eine Jesusfigur und andere christliche Gegenstände zerstört und teilweise verbrannt worden. Die Tat sei zwischen Sonntag- und Montagmittag begangenen worden, heißt es von der Polizei in Straßenhaus.

Jesusfigur abgeschraubt, Tafeln zerstört

Die Täter hätten unter anderem eine 50 Kilogramm schwere Jesusfigur einen Abhang hinunter geworfen. Auch von einem Kreuz sei die Figur des gekreuzigten Jesus abgeschraubt worden und im Mülleimer gelandet.

Der Ortsbürgermeister von Isenburg, Detlef Mohr, sagte dem Südwestrundfunk, er sei fassunglos. Die Täter hätten außerdem in der kleinen Kapelle mitten im Wald auch etliche Tafeln aus Stein oder Holz von den Wänden genommen. Diese Tafeln hätten Mitglieder des Fördervereins, die sich um die Kapelle kümmern, teilweise im Mülleimer gefunden. Die Tafeln aus Holz seien verbrannt worden.

Viele Danksagungstafeln wurden verbrannt, andere landeten im Mülleimer. Werner Bach, Isenburg

Rund um Isenburg habe es Tradition, dass Menschen diese kleinen Danksagungstafeln an den Wänden der Wallfahrtskapelle aufhängen, wenn ihnen etwas Gutes passiert sei - etwa, wenn sie nach einer Operation genesen seien. Gerade am Jahresende würden viele Menschen deswegen in die Kapelle im Wald bei Isenburg kommen, so Detlef Mohrs.

Die Unbekannten entfernten die Marienfigur aus dem Schrein in der Kapelle Hausenborn, die Blumen stellten sie wieder ordentlich davor. Werner Bach, Isenburg

Außerdem hätten die unbekannten Täter auch die Marienfigur aus dem Schrein in der kleinen Kapelle entfernt und verbrannt, sagte Ortsbürgermeister Mohr weiter. Danach hätten sie aber die Blumen wieder vor den leeren Schrein gestellt. Er könne das nicht verstehen.

Polizei schätzt Schaden auf 25.000 Euro

Die Polizei konnte nach eigenen Angaben am Tatort Beweise sicherstellen. Es handele sich demnach um mindestens zwei Täter, so die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.