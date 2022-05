Zwei Beratungsstellen für Flutbetroffene im Ahrtal sind ab Dienstag an einem neuen Standort zu finden. Wie der Kreis Ahrweiler mitteilt, ziehen der Infopoint der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) und die Architektenberatung in die Villa Sibilla in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die beiden kostenlosen Beratungsstellen für Flutbetroffene waren bisher in der Stadtbibliothek untergebracht.