Der Internet-Dienstleister IONOS aus Montabaur hat vom Bund einen Großauftrag bekommen. Er soll eine besonders sichere Cloud-Lösung für die staatliche Verwaltung entwickeln.

Wie das Unternehmen am Dienstag in Karlsruhe mitteilte, beläuft sich der Auftrag auf bis zu 410 Millionen Euro. Das Besondere an der Cloud für den Bund ist demnach, dass die Plattform nicht mit dem öffentlichen Internet verbunden ist. Dadurch sei es für Außenstehende nahezu unmöglich, auf die Daten zuzugreifen.

Sensible Daten in der Cloud gespeichert

Betrieben werden soll die Cloud in den Rechenzentren des Informationstechnikzentrums Bund (ITZBund). Die Anwender in der Verwaltung greifen demnach über abgeschirmte und gesicherte Datennetze des Bundes auf die "private Cloud" zu. Dort sollen sensible Daten zu mehr als 1.000 Verwaltungsaufwendungen gespeichert werden - beispielsweise zur Berechnung der staatlichen Ausbildungsunterstützung Bafög oder die Punkte in Flensburg.

Cloud - was ist das? Als "Cloud" bezeichnet man einen Speicherplatz auf einem externen Server. Dort können zum Beispiel Fotos, Videos oder andere Dokumente abgelegt werden. Besonders für Nutzer von portablen Geräten wie Smartphones und Tablets sind solche Dienste interessant, weil so Speicherplatz gespart werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass man von verschiedenen Geräten und Standorten aus Zugriff auf die abgelegten Dateien hat. Clouds haben aber auch Risiken, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind.

IONOS nutzt "Air Gapping" für ihre Cloud



IONOS nutzt für ihre Cloud-Lösung ein Konzept, das als "Air Gapping" bekannt ist. Beim "Air Gapping" werden die Rechner von den Netzwerken separiert, der Datenverkehr für Softwareupdates wird dann beispielsweise mit transportablen Speichermedien erledigt. Die "private Enterprise-Cloud" wurde unter anderem vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert.

"Eine solche Plattform als Air-Gapped-Lösung außerhalb der eigenen Rechenzentren anzubieten ist eine komplexe Anforderung, die nur wenige Anbieter erfüllen können", sagte Achim Weiß, CEO von IONOS. Die Lösung entspreche nicht nur den hohen Sicherheitsanforderungen, sondern stelle auch einen wichtigen Schritt in Richtung einer digitalen und effizienten Verwaltung dar.

Die Firma IONOS ist nach eigenen Angaben spezialisiert auf Hosting-Dienstleistungen, Cloud-Services und Cloud-Infrastrukturen. Das Unternehmen gehört zur "1&1"-Familie und hat unter anderem Standorte in Montabaur, Karlsruhe und Berlin.