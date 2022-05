Geld aus Investitionsprogramm auch für Krankenhäuser in der Region

Die rund 100 Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz erhalten vom Land in diesem Jahr 136 Millionen Euro. Das geht aus dem neuen Krankenhaus- Investitionsprogramm des Landes hervor. 15 Millionen Euro fließen demnach in Krankenhäuser im Norden des Landes. Den größten Teil davon erhält mit 5 Millionen Euro das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein für einen Ersatzneubau am Kemperhof in Koblenz. Das St. Vincenz Krankenhaus in Diez erhält drei Millionen Euro für die Generalsanierung seiner Stationen, und das Krankenhaus in Dierdorf-Selters zweieinhalb Millionen für die Modernisierung seiner OP-Abteilung. Weitere Gelder gehen an die Krankenhäuser in Bad Ems, Boppard, Dernbach und Wissen. Nach Ansicht der Krankenhausgesellschaft müsste das Land seine Zahlungen jedoch mehr als verdoppeln - nur so könnten die Kliniken instand gehalten werden.