Christian Koch lehrt und forscht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Er hat außerdem Lehraufträge an den Universitäten Kaiserslautern und Kassel. Seine akademischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen "Allgemeines Verwaltungsrecht" und "Öffentliches Dienstrecht".