Das Schicksal der beiden Riesenschlangen, die in Mendig tot aufgefunden wurden, macht Reptilienfans betroffen. Patrick Meyer betreibt in Polch eine Auffangstation für Reptilien und vermutet, dass die Boa Constrictor lebend ausgesetzt wurden.

Fußgänger hatten die zwei großen Würgeschlangen Mitte Januar in einem Bettlaken eingewickelt am Straßenrand entdeckt. Der Reptilienexperte Patrick Meyer aus Polch glaubt, dass die beiden Schlangen noch gelebt haben, als sie ausgesetzt wurden und die Boas innerhalb von 24 Stunden erfroren sind. Seinen Worten zufolge ist es keine Seltenheit, dass Menschen sich der Tiere auf diese Art entledigen.

SWR Aktuell: Wie häufig kommt es vor, dass Schlangen ausgesetzt werden?

Patrick Meyer: Leider öfter als man denkt. Deutschlandweit wahrscheinlich einmal im Monat. Auch in unserer Region hatten wir in den vergangenen Jahren schon einige Fälle. Das Problem ist, dass man viel zu einfach an solche Tiere herankommt. Egal ob Giftschlange, Spinne oder vier Meter langer Alligator - man kann sich die Tiere ohne Probleme innerhalb weniger Tage nach Hause bestellen. Ganz legal. Dabei ist vielen gar nicht klar, auf was sie sich einlassen. So eine Boa Constrictor kann locker mal 50 Jahre alt werden - das ist eine Lebensentscheidung. Und solange es nur so wenige Auffangstationen für Reptilien in Deutschland gibt, wie momentan, wird es immer auch Menschen geben, die Tiere einfach aussetzen.

"Das Problem ist, dass man viel zu einfach an solche Tiere herankommt." Patrick Meyer, Reptilien-Experte

SWR Aktuell: Welche Gründe geben Menschen an, die ihre Tiere bei Ihnen in der Auffangstation abgeben?

Patrick Meyer: Das ist ganz unterschiedlich. Krankheit, Alter, Umzug in eine Wohnung, in der keine Reptilien erlaubt sind. Viele Menschen verlieren die Lust an den Tieren. Manche können sich die Haltung nicht mehr leisten. Da hat die Corona-Krise sicher auch ihren Anteil daran. Ich habe im vergangenen Jahr so viele Tiere aufgenommen wie noch nie, sodass ich momentan fast komplett ausgelastet bin. Wir sind die einzige Reptilienauffangstation in ganz Rheinland-Pfalz. Aber ich bekomme auch Anfragen aus ganz Deutschland. Seit in NRW das Gifttiergesetz eingetreten ist, haben von dort auch viele ihre Tiere abgegeben, weil sie sie nicht mehr halten durften.

Über die Reptilienauffangstation in Polch Seit 2017 betreibt Patrick Meyer die Reptilienauffangstation Poecitarium in Polch in der Eifel. Ziel der Station ist es, ausgesetzte, in der Wohnung vom Mieter zurück gelassene Reptilien, Fundtiere, Schmuggeltiere oder ähnliche Notfälle aufzunehmen, artgerecht zu pflegen und anschließend in eine artgerechte, dauerhafte Unterkunft zu vermitteln. Derzeit befinden sich rund 40 Schildkröten, mehrere hundert Vogelspinnen, etwa 20 Schlangen sowie andere Reptilien wie Krokodile in der Obhut der Station.

SWR Aktuell: Wie kompliziert ist die Haltung von Riesenschlangen?

Patrick Meyer: Eine Boa Constrictor braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Ein großes Terrarium, Wärmelampe und Ruhe. Einmal im Monat werden Schlangen gefüttert - das macht etwa 20 bis 30 Euro pro Schlange aus. Es müssen auch nicht unbedingt lebendige Mäuse oder Ratten sein, da gibt es mittlerweile auch schon gefrorenes Futter, das man im Internet bestellen kann. Im Vergleich zu einem Hund - mit dem man Gassigehen muss - sind Würgeschlangen also sehr genügsam. Aber wer mit dem Gedanken spielt, sich eine Schlange anzuschaffen, sollte sich unbedingt beraten lassen. Schlangen sind sensible und kluge Tiere, die merken, was um sie passiert. Deshalb sollten Besitzer verantwortungsvoll mit ihnen umgehen.