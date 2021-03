per Mail teilen

Während bundesweit weitere Lockerungen beschlossen wurden, gibt es im Kreis Altenkirchen seit Donnerstag neue Einschränkungen für die Bevölkerung. Landrat Peter Enders (CDU) erklärt im SWR-Interview, warum die Maßnahmen nötig sind.

SWR: Deutschland lockert, Altenkirchen verschärft die Maßnahmen. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?

Peter Enders: Es ist mir sehr schwer gefallen, weil wir waren im Landkreis Altenkirchen viele Monate immer an der Spitze mit den niedrigsten Inzidenzen. In Rheinland-Pfalz hat man ja wieder einen leichten Anstieg zu verzeichnen. Wir haben eine starke Zunahme der britischen Mutation, die offensichtlich ansteckender ist, aber nicht unbedingt kränker macht. Das ist eine positive Entwicklung. Wir stellen nämlich fest, dass die Zahl der Krankenhauspatienten in den letzten zehn Tagen stabil gehalten hat.

SWR: Aber wenn die Situation in den Krankenhäusern relativ stabil ist, wie erklären Sie dann den Menschen im Kreis Altenkirchen die verschärften Maßnahmen?

Peter Enders: Wir haben festgestellt, dass das Durchschnittsalter der positiv Getesteten bei circa 40 Jahren liegt. Ich habe den Eindruck, dass ein kleiner Anteil der Bevölkerung und der ist immer noch zu hoch, die Lage nicht verstanden hat oder zunehmend in seinem Verhalten lockerer wird. Wir haben Berichte, dass es in verschiedenen Orten abends Situationen gibt, wo sich Menschen im Dunkeln ansammeln, wo dann auch Alkohol getrunken wird. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sollen ein Signal sein: Bitte nehmt das ernst.

SWR: Das heißt, Sie sehen vor allem junge Menschen in der Verantwortung?

Peter Enders: In der Tat, ja.

SWR: Die Einschränkungen gelten jetzt erstmal bis zum 12. März. Wagen Sie eine Prognose, wo dann die Inzidenz liegt? Wie geht es danach weiter?

Peter Enders: Ich warte mal das Wochenende ab. Ich kann nur nochmal appellieren. Es genügt ja nicht, wenn 95 Prozent das gut machen. Wenn nur fünf Prozent sich nicht korrekt verhalten, dann reicht das schon aus, um die Inzidenz ansteigen zu lassen. Das ist eben typisch bei Viruserkrankungen.

SWR: Herr Enders, vielen Dank für das Gespräch.

Peter Enders: Sehr gerne.