Die beiden Chefärzte des Koblenzer Marienhofs, Jutta Kappes und Felix Post, kämpfen an vorderster Front gegen das Coronavirus. Im SWR-Interview erzählen sie, wie Corona ihren Arbeitsalltag bestimmt und wieso sie sich zurzeit von der Politik alleine gelassen fühlen.

SWR Aktuell: Kanzlerin Merkel hat vor einigen Tagen gesagt, es werde ein harter Winter, der auf uns zukommt. Trifft das im übertragenen Sinne auch auf Ihre Klinik zu?

Jutta Kappes: Momentan sehen wir natürlich, dass die Infektionszahlen steigen. Und wenn COVID-19 nicht durch entsprechende Abstandsregelungen eingedämmt wird, wird es ein sehr harter Winter werden. Dann wird es eng mit unseren Kapazitäten. Unsere Aufgabe ist es, nicht nur die kranken Menschen zu behandeln, sondern auch präventiv zu arbeiten, damit eben dieser "Super Gau", den andere Länder erlebt haben, hier nicht passiert. Dafür müssen wir alle zusammenarbeiten, verzichten und Rücksicht nehmen.

Jutta Kappes ist seit zwei Jahren Chefärztin für Pneumologie am Katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur. SWR

SWR Aktuell: Derzeit werden nach offiziellen Angaben mehr als 3.000 Covid-Schwererkrankte in Deutschland auf Intensivstationen behandelt. Die Zahl der Infizierten stagniere auf hohem Niveau. Womit rechnen Sie?

Felix Post: Ich glaube nicht, dass wir die Spitze erreicht haben. Die Zahlen werden weiter steigen. 3.000 Patienten, gemessen an den Betten, die wir haben, sind an sich kein Problem. Deutschland ist sehr gut ausgestattet. Das Problem ist aber: Während der ersten Welle wurde Krankenhäusern für freigehaltene Betten eine Pauschale gezahlt, damit ihnen hierdurch keine finanziellen Nachteile entstehen. Diese Form der Freihaltepauschale wird aktuell nicht mehr gezahlt. Viele Krankenhäuser fahren deshalb unter Volllast. Es gibt noch andere Erkrankungen neben Covid, die behandelt werden müssen. Und dann sind 3.000 zusätzliche Patienten eine Menge, die auch das System an den Rand des Machbaren bringen kann. Zwar nicht komplett, aber regional.

Felix Post (Mitte) ist Chefarzt für Innere Medizin und Kardiologie am Katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur. SWR

Jutta Kappes: In der ersten Phase ist der Regelbetrieb in den Kliniken maximal heruntergefahren worden und jetzt werden die Grenzen ausgereizt. Die Strukturen, die wir im April aufgebaut haben, funktionieren nun nicht mehr so flüssig. Die Ärzte und das Pflegepersonal sind jetzt wieder im Routinebetrieb eingebunden. Das heißt, wir müssen jetzt mit den Ressourcen arbeiten, die uns zur Verfügung stehen und wurschteln uns da durch.

Während der ersten Welle wurden alle geschult und standen parat. Es gab ausreichend Pflegepersonal. Das ist momentan nicht mehr der Fall. Auch die Ärzte arbeiten alle wieder in ihren originären Fachbereichen, weil der Klinikbetrieb regulär weiterläuft. Für die verbleibenden Ärzte und Pflegekräfte, die sich um COVID-19- Patienten bzw. Verdachtsfälle kümmern, bedeutet das, Strukturen zu halten, die für mehr Mitarbeiter gedacht sind. Das ist schwer.

Wenn es noch mehr COVID-19-Erkrankte gibt, wird uns das Personal von anderen Abteilungen wieder helfen. Wann das soweit ist, wird politisch entschieden werden, beziehungsweise bedarfsorientiert. Aber dann wieder alle in die Versorgungsstruktur zu integrieren, das ist ein Prozess, der braucht wieder Zeit. Ich hoffe, wir haben dann die Zeit. Im Moment ist hier im Haus die kritische Grenze jedoch noch nicht überschritten.

SWR Aktuell: Wie sieht die Situation derzeit an Ihrer Klinik aus, haben Sie noch freie Betten für Schwererkrankte?

Felix Post: Stand heute haben wir Kapazitäten. Vergangene Woche gab es aber Tage, wo wir kurzzeitig weder Covid-19-Patienten, noch andere Patienten mehr aufnehmen konnten. Das ist sehr variabel. Gibt es irgendwo einen größeren Ausbruch, beispielsweise in einem Altenheim, werden in Windeseile zwei Patienten gleichzeitig in die Intensivpflege eingeliefert. Und die bringen das Team an ihre Grenzen. Dann sagen wir: Okay, wir können jetzt momentan keinen dritten Patienten mehr nehmen.

SWR Aktuell: Wie viele Intensivbetten haben Sie für Covid-Erkrankte?

Felix Post: Insgesamt haben wir 14 Betten auf den Intensivstationen (sogenannte ICU high Care-Betten). Zusätzlich haben wir 12 Betten auf der sogenannten Intermediate Care Station (IMC). Dort handelt es sich um sogenannte ICU Low Care Betten. Auf der IMC können ebenfalls Patienten beatmet werden und vom Kreislauf her überwacht werden. Diese 12 Betten können im Bedarfsfall auf 18 erweitert werden. Ab einem gewissen Schweregrad der Erkrankung müssen die Patienten jedoch auf Intensivstation verlegt werden.

Tritt der Katastrophenfall ein, so können zusätzliche fünf weitere Betten im Aufwachraum der Operationsabteilung betrieben werden. Also ein Teil der Betten ist faktisch immer vorhanden und ein Teil kann im Notfall rasch bereitgestellt werden. Das hat dann aber Konsequenzen für den übrigen Betrieb im Krankenhaus. Zum Beispiel könnten manche Operationen nicht mehr stattfinden.

SWR Aktuell: Wie sieht es mit Schutzkleidung oder ausreichend Corona-Tests aus?

Jutta Kappes: Wir haben ausreichend Schutzkleidung. Auch die Testverfahren kommen nach. Momentan sehe ich unsere Ausstattung als ausreichend an. Das Problem, was ich sehe, ist eher der Personalmangel.

Felix Post: Für dieses Personalproblem würde ich den Schwarzen Peter ganz gerne weitergeben an die, die in der Politik die Entscheidungen treffen müssen.

Planbare Operationen wegen Corona verschieben

SWR Aktuell: Das heißt, Sie sind dafür, momentan den Regelbetrieb in den Kliniken wieder zurückzufahren, um mehr Kapazitäten frei zu machen?

Felix Post: Auf jeden Fall, soweit dies möglich ist. Wir müssen überlegen, ob wir geplante, aufschiebbare Operationen um einen Faktor X reduzieren oder komplett reduzieren können. Es sollten nur 60 bis 70 Prozent der Intensivbetten belegt sein, damit man in Notfällen reagieren kann. Wenn wir mit dem letzten Bett planen, machen wir einen Fehler. Aber das findet momentan leider in vielen Krankenhäusern statt.

SWR Aktuell: Können Sie auch alleine entscheiden, den Regelbetrieb in ihrer Klinik zurückzufahren?

Jutta Kappes: Das ist eine politische Entscheidung. Denn das ist ja für alle Krankenhäuser auch eine finanzielle Frage. Das heißt, viele Krankenhäuser sind in der Not, das wirtschaftliche Ziel zu erreichen, dass sie sich gesetzt haben und setzten müssen. Deshalb wird keiner sagen, wir fahren alles runter, ohne dass es eine zentrale politische Entscheidung gibt.

Felix Post: Wenn Not am Mann ist, dann werden wir runterfahren. Wir wollen wirtschaftlich das Jahr gut zu Ende bringen. Doch die Politik ist hier in der Verantwortung, uns diese Möglichkeit zu geben. Was jedoch nicht passieren wird, wenn es hart auf hart kommt, ist, dass wir aus finanziellen Gründen das derzeitige Programm einfach weiterfahren. Das wird in einem kirchlichen Haus wie unserer Klinik nicht passieren, das ist gegen jede Ethik. Wir sind momentan an unseren Grenzen. Die testen wir aus und das ist überhaupt nicht gut. Wir werden dabei von der Politik sehr alleine gelassen. Aber wenn es hart auf hart kommt, werden wir selber entscheiden. Wir werden uns immer für den Patienten und gegen das Geld entscheiden.

Die beiden Chefärzte befürchten, dass Krankenhäuser wegen der vielen Corona-Fälle an ihre Belastungsgrenze stoßen könnten. SWR

Risikopatienten sind vorsichtiger geworden

SWR Aktuell: Wie sieht es mit den Covid-Patienten aus? Gibt es jetzt im Vergleich zur ersten Welle Unterschiede bei den Erkrankten, die Sie behandeln?

Felix Post: Ich glaube, die Patienten haben sich gar nicht geändert. Das Verhalten hat sich geändert. Vor allem Ältere und Risikopatienten passen jetzt viel, viel mehr auf und erkranken deshalb seltener. Aber die jungen Leute haben jetzt scheinbar alle gelernt: "Covid ist gar nicht schlimm für uns. Wir überleben das sowieso. Wir sind keine Risikopatienten." Aber das ist Blödsinn. Und darum bekommen wir jetzt mehr jüngere Patienten mit schwerem Verlauf.

Jutta Kappes: Und man stirbt nicht nur an Corona, sondern vielleicht auch wegen Corona. Das heißt, dass die Menschen weiterhin auch andere Erkrankungen bekommen. Und mein Appell als Lungenarzt ist: Wer länger als acht Wochen Husten hat, soll zum Arzt gehen und das abklären lassen. Gefühlt haben wir aktuell zu viele Patienten mit viel zu spät diagnostizierten schweren Lungenerkrankungen, insbesondere Lungenkrebs.

SWR Aktuell: Woran liegt das? Haben die Leute Angst, mit anderen Erkrankungen zu Ihnen zu kommen?

Jutta Kappes: Ja! Die meisten Menschen denken, Husten ist eine Lappalie. Raucher beispielsweise haben sowieso Husten. Dann merkt man es nicht wirklich, dass man häufiger hustet. Erst wenn die Ehepartner oder Freunde darauf hinweisen zum Arzt zu gehen. Seit der Corona-Pandemie wird ein Arztbesuch dann aufgeschoben und Monate später, manchmal zu spät kommen Patienten zu uns ins Krankenhaus mit schweren Symptomen. Das führt beispielsweise bei einem Killer wie dem Bronchialkarzinom (Lungenkrebs) dazu, dass man in der Zwischenzeit schon Metastasen entwickelt hat und der heilende Therapieansatz leider nicht mehr möglich ist. Und das gilt sicherlich auch für viele andere Erkrankungen.

Mehrere Medikamente im Einsatz gegen Corona

SWR Aktuell: Welche Erfahrungen haben Sie seit der ersten Welle mit neuen Medikamenten gemacht?

Jutta Kappes: Von der medikamentösen Therapie sind wir von dem im April favorisierten Malaria-Medikament Hydroxychloroquin abgekommen. Dieses Medikament wird eingesetzt zur Behandlung von rheumatologischen Erkrankungen und hat in vitro, also im Reagenzglas, eine Wirkung gegen COVID-Viren gezeigt. In den aktuellen Studien hat diese Therapie mehr Nebenwirkungen als Nutzen gezeigt. Aktuell gibt es drei Säulen in der Therapie von COVID-19. Wir behandeln gegen den Virus antiviral, gegen die überschießende Entzündung antientzündlich und wir behandeln die überschießende Blutgerinnung mit Medikamenten. Wichtig ist auch die Atemtherapie bevor Patienten eine künstliche Unterstützung der Beatmung bekommen.

Das antivirale Medikament, das jetzt zur Therapie von COVID-19 zugelassen ist, ist Remdesivir. Momentan sprechen die Daten dafür, dass dieses Medikament früh eingesetzt eine Wirksamkeit gegen Coronaviren aufweist. Aber die Daten sind nicht in Stein gemeißelt. Wir setzen es ein und es ist Bestandteil unserer Behandlungsrichtlinien. Cortison ist ein weiteres wirksames antientzündliches Medikament, das bei COVID-19-Pneumonie (Lungenentzündung) eingesetzt wird.

Felix Post: Das generelle Problem ist: Wir haben für Vieles noch keine ausreichende Evidenz, also Fakten, die von Studien gut belegt sind. Gute Wissenschaft braucht einfach Zeit. Wir reden über eine Erkrankung, die erst seit gut einem Jahr bekannt ist. Eine gute Studie zu planen, das dauert Wochen bis Monate. Dann muss sie noch durchgeführt und ausgewertet werden. Im Moment haben wir deshalb häufig nur Beobachtungen, aber keine guten Studien. Aber heißt das, wir können die Krankheit nicht therapieren? Nein, wir entscheiden so gut wir es aktuell können, denn gar nichts zu tun, das ist der größte Fehler.

Der Marienhof in Koblenz ist Teil des Katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur. SWR

Austausch mit Medizinern im In- und Ausland

SWR Aktuell: Sie sind fachlich ja in Kontakt mit anderen Kollegen in Koblenz. Tauschen Sie sich auch in Rheinland-Pfalz, Deutschland oder weltweit mit Medizinern aus?

Felix Post: Das tun wir. Wir tauschen uns regelmäßig aus mit Kollegen. Dies ist auch wichtig, um zu versuchen aus den verschiedenen lokalen Daten und Erfahrungen ein größeres Bild zu entwickeln, bzw. von den Erfolgen und auch Fehlern anderer zu lernen.

Jutta Kappes: Ja, das beschäftigt uns schon stark. Die Lunge ist ein relativ kleines Fachgebiet. Das heißt, man kennt sich, telefoniert mit Kollegen national und international. Zu Beginn war der Austausch mit den italienischen Kollegen das Erste, was wir von wirklich betroffenen Ärzten erfahren konnten. Daher hatten wir auch die ersten schriftlichen, sozusagen Erlebnisberichte, die wir dann gemeinsam bewertet haben. Unser Ziel war es, die Menschen davor zu bewahren, dass es so schwere Krankheitsverläufe gibt, wie sie in Italien stattgefunden haben. Wir haben uns teilweise jeden Tag getroffen, interdisziplinär, also Kardiologie, Anästhesie und Pneumologie, Chefärzte und Oberärzte und die Therapiestrategie festgelegt. Wir versuchen eigentlich nur diesen Sturm zu überstehen.

SWR Aktuell: Das hört sich an, als sei Covid derzeit ein fast unbezwingbarer Feind für Sie?

Jutta Kappes: Seitdem es die Menschheit gibt, gibt es Infektionskrankheiten. Und manche sind halt aggressiver, mache so aggressiv, dass viele Menschen daran sterben. Aber Infektionskrankheiten sind völlig normal. Der Mensch muss einfach kapieren, dass er nur ein Mensch ist und nicht Herrscher über alles. Und wenn Corona seine Schrecken verloren hat, wird auch wieder etwas anderes kommen. Es gab vor 100 Jahren die Spanische Grippe, später HIV, jetzt gibt es COVID-19 und unverändert ist die Tuberkulose immer noch die weltweit häufigste tödliche Infektionserkrankung.

Meditation und Sport zum Ausgleich

SWR Aktuell: Wie gehen Sie persönlich mit dieser Situation und der Arbeitsbelastung um?

Felix Post: Es gab eine Phase am Anfang, da war es relativ schwierig, auch emotional. Man wusste nicht, was einen erwartet. Müssen wir triagieren? Müssen wir nur die Jüngeren behandeln und die Alten abweisen? Genau das will ich ja gerade nicht machen. Und auch jetzt mag es solche Phasen geben. Mein Umgang damit besteht aus drei Säulen. Erstens Meditation. Ich meditiere schon immer. Jetzt meditiere ich halt ein bisschen länger. Zweitens ist es Sport und in meinem Fall sind das Ausdauerläufe. Nach zehn Kilometern geht es einem super. Und die dritte Säule ist eine bewusste Ernährung.

Jutta Kappes: Ja gut, also Sport mache ich zurzeit wenig (lacht). Aber ich sage es lieber allgemein: Man sollte vielleicht versuchen, die Dinge nicht so schwer zu nehmen. Ich brauche Austausch und Dialog, auch außerhalb der Medizin. Meine Familie ist in Heidelberg und dank neuer Medien und Telefon kann ich auch da in Kontakt bleiben. Nur weil man sich nicht persönlich treffen kann, ist man ja nicht von der Welt abgeschnitten.

Ansonsten denke ich, der ganze Luxus, in dem wir in Deutschland leben dürfen, das ist ein Geschenk und auch, dass wir die Möglichkeit haben Menschen in finanzieller Not zu helfen. Zumindest haben wir das Glück, dass keiner bei uns durch das soziale Netz fallen muss, verhungern oder erfrieren muss. Wir haben ein gutes Sozialsystem und ein Gesundheitssystem, das weiterhin in der Lage ist, alle Menschen nach den besten medizinischen Möglichkeiten zu versorgen.

Felix Post: Es geht den Menschen aktuell in fast keinem Land so gut wie in Deutschland. Wenn die persönliche Freiheit durch das Tragen der Masken bedroht ist, dann weiß man nicht, was Freiheit ist. Und wenn das Lebensglück von einem abgesagten Urlaub bedroht ist, dann weiß man nicht, was Lebensglück ist. Hier gibt es so viel Gutes. Man muss nur mal in andere Länder schauen. Und dann ist der aktuelle Furor nicht lächerlich - der ist unerträglich.

Appell an die Politik

SWR Aktuell: Zusammenfassend - was ist Ihr Appell?

Felix Post: Also mein Appell geht an die Politik. Es wäre toll, wenn sich Bund und Länder mal einigen können, wie wir das auch jeden Tag müssen. Es wäre total toll, man würde mit einer Stimme sprechen und nicht alles vorzeitig an die Zeitungen durchstecken. Und der nächste Appell ist an die Bevölkerung. Wenn man die Zeitung liest, hat man das Gefühl, ganz Deutschland demonstriert gegen die Corona-Maßnahmen. Das ist aber nicht so. Die Mehrheit tut dies nicht Aber man sollte nicht nur auf die Lauten hören, sondern dann wirklich mal gucken, wie weit bist du wirklich bedroht? Es gibt Bereiche, denen geht es sehr, sehr, sehr schlecht. Messebauer, Gastronomen, Hotelbesitzer und andere. Aber die Mehrheit ist nicht dramatisch betroffen, nur weil sie Maske tragen muss und nicht in den Urlaub fahren darf.

Jutta Kappes: Es wäre fatal, wenn dieser Virus wie ein Flächenbrand durch das Land zieht trotz unserer vielen Betten. Davor müssen wir uns alle schützen, vor einer Überlastung der medizinischen Kapazitäten. Patienten nicht mehr versorgen zu können und selbst an die Grenzen der körperlichen und seelischen Leistungsfähigkeit zu kommen. Davor habe ich wirklich Angst. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man die Abstandsregeln einhält und die Maskenpflicht ernst nimmt. Denn das hilft wirklich. Wenn wir uns alle daran halten, kann das Gesundheitssystem auch alle Patienten versorgen und jedem die Hilfe geben, die notwendig ist. Das ist unser Job und den machen wir gerne.

Das Interview führte Mike Roth.