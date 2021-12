per Mail teilen

Die evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel und Koblenz haben für die Menschen in den Flutgebieten eine Internetplattform für Weihnachtsschmuck erstellt. Dort werden Weihnachtsbaumkugeln oder Lichterketten für die Betroffenen angeboten. Auf der Internetseite (ekir.weihnachtsboerse) können sie gezielt nach dem kostenlosen Weihnachtsschmuck suchen und den Spender anschreiben. Viele Menschen hätten Weihnachtsschmuck verloren und wollten nichts Neues kaufen, sagte die Flutseelsorgerin Judith Weichsel. Die Pfarrerin hat das Internetportal ins Leben gerufen und lebt und arbeitet in den Flutgebieten in Euskirchen und Bad Münstereifel.