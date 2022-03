Musikprogramm zum Internationalen Tag gegen Rassismus

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus, der bundesweit gefeiert wird, treten am Montag internationale Künstler in der Koblenzer Südstadt auf. Mit der Aktion will die Stadt ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Unter dem Motto "Haltung zeigen" wird vor dem Quartiersbüro der Arbeiterwohlfahrt Musik aus dem Senegal oder französische Chansons aufgeführt. Mit der Veranstaltung will die Stadt nach eigenen Angaben einen Ort des Austauschs schaffen und für ein gutes Zusammenleben der Kulturen in den Stadtteilen sensibilisieren. Der Gedenktag wird jährlich am 21. März begangen und wurde 1966 von den Vereinten Nationen ausgerufen. Anlass war der Jahrestag einer blutigen Niederschlagung einer friedlichen Demonstration gegen Apartheid 1960 in Südafrika.