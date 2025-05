Am Sonntag öffnen bundesweit Museen ihre Türen für Besucher - auch im Norden von Rheinland-Pfalz. Zum "Internationalen Museumstag" gibt es Mitmachaktionen, Workshops, Führungen und mehr.

Stadt Koblenz

Landkreis Mayen-Koblenz

Rhein-Lahn-Kreis

Landkreis Altenkirchen

Westerwaldkreis

Landkreis Neuwied

Landkreis Ahrweiler

Landkreis Cochem-Zell

In Koblenz beteiligen sich am Sonntag vier Museen am "Internationalen Museumstag". Das Ludwig Museum bietet ein buntes Programm mit kreativen Kunstaktionen, Musik, Fotoworkshops, einem Podiumsgespräch und Führungen durch die Ausstellung. Ab 14 Uhr gibt es eine Führung durch das kulturhistorische Rhein-Museum am Fuß der Festung Ehrenbreitstein.

Im Mittelrhein-Museum können sich die Besucher bei einer Führung durch die Dauerausstellung über die Koblenzer Stadtgeschichte informieren, oder sie mit einer digitalen Rallye selbst erkunden. Ab 15 Uhr können sie zudem einem Künstler dabei zusehen, wie er ein neues Gemälde erschafft. Und wer sich für Eisenbahn-Geschichte interessiert, kann von 10 bis 16 Uhr das DB-Museum besuchen. In allen vier Museen ist der Eintritt frei.

Das interaktive Geysir-Museum in Andernach schickt seine Besucher auf eine virtuelle Reise ins Erdinnere und veranschaulicht die Ursprünge des Kaltwasser-Geysirs. Am Museumstag gibt es Führungen und Vorträge zum Vulkanismus in der Eifel. Außerdem kann auch das Stadtmuseum Andernach bei einer Expertenführung besichtigt werden. Erwachsene zahlen für das Programm 10 Euro, Kinder 5 Euro Eintritt.

Das erste Highlight des Museumsbesuchs: der Tiefgang mit dem Bergwerksaufzug. Geysir Andernach gGmbH

In Lahnstein beteiligen sich fünf Museen am bundesweiten Aktionstag : das Stadtmuseum im Hexenturm, das Stadtmauerhäuschen, die ehemalige Jerusalemsapotheke, das Fastnachtsmuseum und das Bergbaumuseum. Die Ausstellungen zeigen verschiedene Aspekte der Lahnsteiner Stadtgeschichte. Zum Museumstag ist der Besuch kostenlos. Über den Tag hinweg werden verschiedene Führungen angeboten.

In Kaub am Rhein öffnen ebenfalls fünf Museen ihre Türen. Das Blüchermuseum gibt Einblicke in die Geschichte der Rheinquerung bei Kaub im Winterfeldzug Preußens gegen die Truppen Napoleons. Das Lotsenmuseum vermittelt Wissen zur Arbeit der Kauber Rheinlotsen. Im Dachschiefer-Bergbau-Museum können sich Besucher über den Dachschieferbergbau in der Region informieren. Außerdem sind auch die Alte Apotheke und das Museum "Alte Radiogeräte" geöffnet.

Das Deutsche Raiffeisenmuseum in Hamm an der Sieg gibt Einblicke in das Leben und Werk des Westerwälder Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Zum Museumstag ist der Eintritt frei. Außerdem gibt es Mitmachaktionen für die ganze Familie. Zum Beispiel können Kinder selbst ein kleines Metallandenken schmieden oder sich bei der Märchenstunde ab 15 Uhr im Raiffeisenforum spannende Geschichten erzählen lassen.

Im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg dürfen Besucher am Museumstag ausnahmsweise hinter die Kulissen blicken. Die Museumswerkstatt, die Bibliothek, die Depots und Magazine können an diesem Tag in offenen Führungen erkundet werden. Kinder können sich unter anderem an einer Töpferscheibe und an einer fußbetriebenen Nähmaschine ausprobieren.

Wer mehr über das historische und moderne Töpferhandwerk im Kannenbäckerland erfahren möchte, ist im Keramikmuseum Westerwald in Höhr-Grenzhausen richtig. Interessierte können auch einem Töpfer dabei zusehen, wie er verschiedene Tongefäße herstellt. Der Eintritt ist kostenlos.

Das Willy-Brandt-Forum Unkel bietet am Internationalen Museumstag mehrere kostenlose Führungen durch die Ausstellung. Sie zeigt unter anderem das originalgetreue Arbeitszimmer des früheren Bundeskanzlers in seinem letzten Zuhause in Unkel. Auch ein Suchspiel für Kinder ab 5 Jahren steht auf dem Programm.

Auch das IMPRIMATUR Druckereimuseum in Niederhofen macht am Aktionstag mit. Dort können Besucher sich historische Druckmaschinen und verschiedene Drucktechniken anschauen. Das Roentgen-Museum Neuwied hingegen stellt heimische Luxusmöbel aus dem 18. Jahrhundert aus. Am Museumstag wird um 14 Uhr eine Führung durch die Sammlung angeboten.

Bei einem Tag der Offenen Tür wird im Arp Museum in Remagen eine neue Ausstellung zur Malerei und Skulptur der Romantik eröffnet. Im Anschluss gibt es ein Museumsfest für die ganze Familie mit Workshops, Tanz- und Theateraufführungen. Auch eine Fahrradführung zum Skulpturenufer wird angeboten. Fahrräder können gegen Pfand ausgeliehen werden. Einen Helm sollten die Besucher aber selbst mitbringen.

Auch das Römische Museum Remagen beteiligt sich mit einer kostenlosen Führung an dem Aktionstag. Im Mittelpunkt stehen die Überreste des Kastells RIGOMAGVS, dem südlichsten Stützpunkt des niedergermanischen Limes. Die Führung zeigt das tägliche Leben der römischen Soldaten und startet um 14 Uhr an der Touristinformation Remagen. Das HeimatMuseum Schloss Sinzig lockt mit neuen Exponaten, darunter mehrere Aquarelle, die Sinzig Mitte des 20. Jahrhunderts zeigen.

Anlässlich des Internationalen Museumstags ist der Clara-Viebig-Pavillon in Bad Bertrich von 14:30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Dauerausstellung zeigt eine Sammlung von originalen Briefen, Fotos und Büchern der Autorin, die Anfang des 20. Jahrhunderts in dem Kurort ihre Sommer verbrachte. Ab 15 Uhr gibt es zudem einen Vortrag über Clara Viebigs besondere Beziehung zur Eifel.