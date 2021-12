René Heinersdorff wird neuer Intendant der Landesbühne

per Mail teilen

Die Landesbühne Rheinland-Pfalz mit Sitz in Neuwied wird ab Sommer 2023 von René Heinersdorff geleitet. Wie die Landesbühne mitteilt, hat er sich unter etwa 40 Bewerbungen als neuer Intendant durchgesetzt. Der 58-jährige Schauspieler, Regisseur, Autor und Theaterdirektor kündigte an, er werde mit vielen namhaften Schauspielerinnen und Schauspielern in Neuwied proben und produzieren. Der aktuelle Intendant, Lajos Wenzel, hat die Landesbühne seit 2018 modernisiert und künstlerisch neu aufgestellt. Er geht im Sommer 2023 als Intendant nach Trier.