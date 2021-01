per Mail teilen

Ein Integrationsprojekt des Kreises Altenkirchen ist jetzt mit dem Integrationspreis des Landes ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um das Projekt „Pflege! Deine Zukunft“. Das Projekt soll Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund für Pflegeberufe gewinnen. In einer Kombination aus Sprachkursen und Seminaren werde den Teilnehmern der Einstieg in den Pflegebereich erleichtert. In der Praxis könnten sie sich mit Arbeitskollegen, Pflegebedürftigen und deren Angehörigen austauschen. Das Projekt laufe noch bis August. Bisher gäbe es 58 Interessenten.