In Insul baut die Bundeswehr ihre Behelfsbrücke ab. Die reguläre neue Brücke ist aber noch lange nicht fertig. Das THW hat ein Ersatz-Provisorium gebaut.

Die Behelfsbrücke der Bundeswehr ist für einen monatelangen Einsatz nicht geeignet. Deswegen wird sie nun abgebaut. Stattdessen hat das Technische Hilfswerk (THW) direkt daneben ein anderes Dauer-Provisorium errichtet.

Extra-Schulung für Soldaten für Brücken-Abbau

Das Landeskommando der Bundeswehr teilte mit, dass rund 40 Soldatinnen und Soldaten der Pionierschule in Ingolstadt und dem Deutsch/Britischen Pionierbrückenbataillons 130 in Minden die Behelfsbrücke abbauen. Die Brücke stamme, ebenso wie zwei baugleiche in Liers und Rech, noch aus den 1970er Jahren. Für den Auf- und Abbau sei eigens Personal geschult und ausgebildet worden. In den vergangenen Wochen sei bereits vorgearbeitet worden. Gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität hatten die Soldaten Paletten an den Brückenköpfen abgeladen. Darauf werden die Brückenteile verladen und abtransportiert.

Die Stelle, an der die Bundeswehr ihre Brücke abbaut, ist der Originalplatz des alten Ahrübergangs, den das Hochwasser im Juli 2021 zerstört hatte. Hier wird der Landesbetrieb Mobilität auch wieder die zukünftige Brücke errichten.

Auch in Liers und Rech werden die Brücken abgebaut und ausgetauscht

Laut Zeitplan sollen auch in den nächsten zwei Wochen die Brücken in Liers und Rech abgebaut werden, wenn sich die Arbeiten nicht verzögern. Das könnte passieren, wenn sich zum Beispiel wegen der Temperaturunterschiede Bolzen verklemmen oder wegen der langen und intensiven Nutzung Geräte verzogen haben.