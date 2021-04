per Mail teilen

Die Goldschmiede und Kunstwerkstätte der Schönstätter Marienbrüder in Vallendar ist insolvent. Das teilt der Insolvenzverwalter in einer Pressemitteilung mit und bestätigt einen Bericht der Rhein-Zeitung. Laut Insolvenzverwalter sucht der Betrieb jetzt einen neuen Investor. Die neun Mitarbeiter könnten bis Ende Juni weiterbezahlt werden. Ziel sei es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und den Betrieb neu aufzustellen. Grund für die Insolvenz sind laut Insolvenzverwalter finanzielle Altlasten der letzten Jahre. Die Goldschmiede in Vallendar existiert seit mehr als 60 Jahren und hat sich auf die Restaurierung von Sakralgegenständen spezialisiert.