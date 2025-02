Gibt es Rettung für die insolventen DRK-Kliniken im Westerwald?

Die Diakonie Südwestfalen interessiert sich für eine Übernahme der insolventen DRK-Krankenhäuser im Westerwald. Die Diakonie bestätigte dem SWR einen entsprechenden Bericht der Siegener Zeitung.

Es habe bereits einen Besichtigungstermin und einen Rundgang durch die Gebäude an den drei Standorten in Altenkirchen, Kirchen und Hachenburg gegeben, so die Diakonie Südwestfalen. Offen ist dabei auch, ob es zum Beispiel in Altenkirchen womöglich wieder eine Klinik geben würde.

Dort ist inzwischen eine Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Medizinischem Versorgungszentrum (MVZ) untergebracht. Weitere Details dazu gab die Diakonie Südwestfalen allerdings nicht bekannt. Sie betreibt unter anderem Krankenhäuser in Siegen und Freudenberg in Nordrhein-Westfalen.

Gewerkschaft übt Kritik

Kritik gibt es von der Gewerkschaft Ver.di. Sie wünscht sich, dass der Kreis Altenkirchen ein Angebot für die Krankenhäuser abgibt. Ver.di weist außerdem auf einen möglichen Interessenkonflikt im Kreistag hin. Denn dort ist auch der CDU Fraktionsvorsitzende Josef Rosenbauer Mitglied. Er ist gleichzeitig auch der Geschäftsführer der Diakonie Südwestfalen.

Demo am Freitag vor dem Krankenhaus Kirchen geplant

Der Betriebsrat des DRK Krankenhauses in Kirchen ruft für Freitagnachmittag zu einer Demonstration auf. Die Mitarbeitenden befürchten, dass die Klinik geschlossen werden könnte und appellieren an den Kreis Altenkirchen, sich für den Standort des Krankenhauses und den Erhalt der Arbeitsplätze einzusetzen.