Die Stadt Remagen plant, die Innenstadt für etwa 15 Millionen Euro umzugestalten. Das Geld dafür soll hauptsächlich aus dem Landesförderprogramm "Nachhaltige Stadt“ kommen. Die Stadt ist nach eigenen Angaben seit Anfang des Jahres in dem Förderprogramm. Jetzt hat die Verwaltung erste Projekte-Ideen in den zuständigen Ausschüssen vorgestellt. Unter anderem sollen die Fußgängerzone und die Rheinpromenade verlängert werden. Außerdem sei geplant, römische Mauerreste und das römische Museum zu sanieren. Die Innenstadt soll fahrradreundlicher gestaltet werden. Wann und ob die Pläne genau so umgesetzt werden, steht aber noch nicht fest. Das Förderprogramm "Nachhaltige Stadt“ sehe unter anderem vor, dass die Menschen in Remagen an den Planungen beteiligt werden.