Innenstadtlabor Neuwied sucht neue Mieter

Infos zum Kostümbasar

Wer gut erhaltene Kostüme oder Verkleidungsutensilien verkaufen möchte, der kann das beim Kostümbasar in Neuwied am 27. und 28 Januar im Innenstadtlabor. Anmeldung für Verkäufer bis 22. Januar per E-Mail an innenstadtlabor@neuwied.de. Hier können sich auch freiwillige Helfer melden. Der Kostümbasar hat samstags von 10 bis 14 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.