Inklusions-Hotel eröffnet

Menschen mit Beeinträchtigungen haben jetzt in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Inklusions-Hotel. Die Unterkunft ist behindertengerecht gebaut. Im "Hotel zum Weinberg" gibt es nach Angaben des Betreibers verschiedene Zimmer für Menschen unterschiedlicher Behinderungen. Die Zimmer sind speziell ausgestattet für Menschen im Rollstuhl, Menschen mit Sehbinderungen und Hörschädigungen. So gibt es zum Beispiel einen visuellen Feueralarm und höhenverstellbare Betten. Außerdem sind vierzig Prozent der Angestellten im Hotel Menschen mit Behinderungen, so die Betreiber-Stiftung Bethel. Das Haus war eigentlich als Projekt im Zusammenhang mit der Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler geplant, die wegen der Flutkatastrophe ausfallen musste. Der Rohbau war wegen seiner Lage fast nicht vom Hochwasser betroffen und wurde im Anschluss als Versorgungslager für die Opfer der Katastrophe genutzt.