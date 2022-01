Das Elisabeth-Krankenhaus in Neuwied impft von heute an regelmäßig Kinder gegen das Corona-Virus – und zwar immer am Mittwochnachmittag. Nach Angaben der Kreisverwaltung müssen die Eltern vorab einen Termin für die Fünf- bis Elfjährigen in der Kinderklinik buchen. Die Kinder bekommen demnach den Impfstoff von Biontech.