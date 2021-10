Schwierige Suche nach Infos zum Wiederaufbau im Ahrtal

per Mail teilen

Seit Anfang Oktober laufen die Bürger-Infoveranstaltungen zum Wiederaufbau im Ahrtal. Die Erwartungen sind groß - oft zu groß, denn nicht alle Detailfragen können beantwortet werden.

"Ehrlich gesagt, bin ich jetzt genauso schlau wie vorher", sagt Franziska Schnitzler am Abend nach der Bürgerversammlung in Dernau. Sie habe sich konkretere Informationen zu den Auflagen gewünscht, unter denen sie ihr Hotel "Kölner Hof" inmitten der sogenannten blauen Zone wieder aufbauen darf. Doch individuelle Detailfragen blieben an dem Abend größtenteils unbeantwortet. Deshalb gingen viele Dernauer eher frustriert nach Hause.

Viele Fragen und Diskussionen bei Bürgerversammlung in Dernau

Fast vier Stunden lang hatten zuvor unter anderem Vertreter der Struktur-und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord und der Investitions-und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz unter anderem über die neu ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete und deren Bedeutung für den Wiederaufbau sowie Fördermöglichkeiten gesprochen und anschließend Fragen der Dernauer beantwortet. Seit Anfang Oktober gibt es diese Bürgerversammlungen, jeden Abend in einer anderen betroffenen Ahr-Gemeinde. Seitdem wachsen auch die Gerüchte über vermeintliche Wiederaufbau-Auflagen vor allem dort, wo es bislang noch keine Infoveranstaltungen gab.

Neubau im blauen Überschwemmungsgebiet nur mit Genehmigung

Fest steht, das hat der Vertreter der SGD am Freitag in Dernau erneut betont, in den auf den Hochwasserkarten gelb gekennzeichneten Gefahrenbereichen, dürfen zerstörte Häuser nicht mehr wieder aufgebaut werden. Im blauen Bereich, der beispielsweise fast ganz Dernau betrifft, dürfe wieder aufgebaut werden - allerdings nur mit vorheriger Genehmigung durch die SGD und mit entsprechenden Hochwasserschutzauflagen. Informationen dazu, wann das zutrifft, finden sich im Hinweisblatt des Landes. Wie genau die Auflagen dann aber aussehen werden, wurde nicht gesagt.

Ortsbürgermeister hält Maßnahmen für überzogen

Beschädigte Häuser im blauen Gebiet hätten Bestandsschutz. Ihren Eigentümern werde aber nahe gelegt, Hochwasserschutzmaßnahmen zu treffen, hieß es. Beispielsweise werde dazu geraten, die Heizungsanlagen unters Dach zu legen, oder hochwassersichere Fenster einzubauen. Insgesamt gab es in Dernau viel Unverständnis für die neu ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete und die damit einhergehenden Regeln. Ortsbürgermeister Alfred Sebastian (CDU) sagte, aus seiner Sicht seien die Maßnahmen überzogen und die Überschwemmungsgebiete "mit heißer Nadel" festgelegt worden.

Probleme beim Ausfüllen von Förderanträgen

Auch zur Beantragung von Fördergeldern gab es bei der Bürgerversammlung viele Fragen an die Vertreter der ISB. Viele Dernauer fanden die Online-Anträge zumindest teilweise kompliziert, haben keinen Internetzugang, keinen Computer oder keine Erfahrung mit solchen Anträgen. Vor dem Ausfüllen der Anträge sollten sich alle Betroffenen die Antworten auf die häufig gestellten Fragen auf der Landesseite durchlesen, so der Rat der ISB-Vertreter. Der eigentliche Antrag könne dann auf der Seite der ISB gestellt werden.

Infopoints im Ahrtal sollen bei Antragstellung unterstützen

Es wird geraten, zunächst einen Antrag auf die Hausratspauschale zu stellen, die für einen Ein-Personen-Haushalt 13.000 Euro beträgt. Für die Schäden an den Gebäuden könne später noch ein zweiter Antrag gestellt werden. Wer Hilfe beim Ausfüllen seiner Anträge benötigt, kann sich an die etwa 20 Infopoints im Ahrtal wenden. Die genauen Standorte und Öffnungszeiten der Infopoints sind auf der Homepage des Landes aufgelistet.