Das Fraunhofer Institut hat analysiert, wie sich Aerosole bei einer Veranstaltung im sogenannten Großen Saal der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz verbreiten - mit überraschend guten Ergebnissen.

Wenn bestimmte Hygiene-Maßnahmen wie Mundschutz und Abstand eingehalten werden, sei das Infektionsrisiko sehr gering, so die Forscher vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Goslar. Ein sogenanntes Super-Spreading-Event, bei dem ein einzelner Infizierter eine Vielzahl an anderen Besuchern ansteckt, könne demnach als "extrem unwahrscheinlich" angesehen werden.

Versuchsaufbau mit Dummy und Schwarzlicht

Bei dem Versuch wurden an mehreren Stellen im Großen Saal Dummies platziert. Sie wurden sowohl auf der Empore platziert, wo mit Maske gemessen wurde, als auch auf dem Parkett. Dort untersuchten die Wissenschaftler die Aerosolverbreitung mit und ohne Maske.

So sah die Untersuchung in der Rhein-Mosel-Halle aus. Pressestelle Koblenz-Touristik GmbH

Der Dummy stieß dabei über einen längeren Zeitraum die Aerosol-Mengen aus, die ein Mensch durchschnittlich ausatmet. An mehreren Messstellen rund um den Dummy wurde dann die Aerosol-Belastung und die daraus resultierende Virenlast registriert.

Aerosolbelastung - Parkett besser als Empore

Im Schnitt sei die Belastung auf der Empore etwas höher, als auf dem Parkett, so das Ergebnis des Fraunhofer-Instituts. Fast überall liege die Übertragungsrate aber bei unter einem Prozent. Auf die Dauer eines eineinhalbstündigen Konzerts hoch gerechnet würde ein Gast von einem Infizierten so eine Dosis von 225 Viren aufnehmen, teilt die Koblenz-Touristik mit.

Um sich tatsächlich mit Corona zu infizieren, bräuchte es nach Angaben in entsprechender Fachliteratur aber mindestens 500 aufgenommene Viren.

Nun versuchen wir uns in Absprache mit den zuständigen Ämtern und Behörden und mit entsprechendem Hygienekonzept an eine Situation heranzutasten, die zumindest einen regelmäßigeren Kulturbetrieb ermöglicht. Frederik Wenz, Abteilungsleiter Kongress & Event über die Ergebnisse der Aerosol-Untersuchung

Bald wieder Kultur möglich - trotz Corona?

Die Touristiker reagieren in einer ersten Stellungnahme erleichtert auf die Ergebnisse des Fraunhofer-Instituts. Bislang seien im Großen Saal nur kleine Veranstaltungen, wie etwa Tagungen, möglich. Nun habe man belastbare Daten, die zeigten, dass auch von größeren Veranstaltungen mit einem passenden Hygienekonzept kaum eine Gefährdungslage ausgehe.

Bei einer Studie zu Aerosolen in der Kaiserslauterer Fruchthalle war das Frauenhofer-Institut im Februar zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen.