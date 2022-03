Große Verunsicherung wegen Sanktionen gegen Russland bei Unternehmen

per Mail teilen

Viele Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu Russland und der Ukraine sind nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer Koblenz verunsichert. Wegen des Kriegs und der Sanktionen gegen Russland wüssten viele nicht, was noch an Geschäften möglich ist und was nicht, sagte eine Vertreterin der IHK Koblenz. Das Hauptproblem liege im Export. Dort lägen viele Aufträge auf Eis und es herrsche eine allgemeine Zahlungsunsicherheit. Beeinträchtigt seien aber auch Unternehmen, die Materialien aus diesen Ländern beziehen. Die betroffenen Unternehmen würden gezwungen, neue Handelsbeziehungen aufzubauen und auch mit Preissteigerungen zurecht zu kommen.