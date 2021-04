per Mail teilen

In einem Felsenhorst im Ahrtal sitzt Uhu-Dame Lotte vor einer Webcam und brütet. Vor fünf Jahrzehnten war der Uhu in Rheinland-Pfalz so gut wie ausgestorben. Die große Eule war als Raubtier gejagt und ausgerottet worden. Erst ein großes Wiederansiedlungsprojekt hat den Uhu wieder zurückgebracht. Eulen-Fachmann Stefan Brücher weiß alles über die Geschichte der Uhus. Und er weiß, dank einer Webcam, auch alles über Uhu-Dame Lotte und ihre Familie.