Der Kreis Ahrweiler richtet in der Gemeinde Grafschaft bis Dienstag ein Corona-Impfzentrum ein. Auf dem Gelände der Mehrzweckhalle in Grafschaft-Gelsdorf entstehen zwei Impfstraßen.

Eine "Impfstraße" wird in der Mehrzweckhalle eingerichtet. Dort soll die erste Corona-Impfung verabreicht werden. Nebenan werden mehrere Container für die spätere, zweite Impfung vorbereitet. Auf dem Gelände ist heute schon die zentrale Corona-Ambulanz des Kreises untergebracht.

Bis zu 20 Arbeiter im Dauereinsatz

Überall auf dem Gelände der Mehrzweckhalle in Grafschaft-Gelsdorf wird zurzeit gebaggert, gehämmert, gesägt und geschweißt. Erst vor zwei Wochen bekam der Bauamtsleiter der Gemeinde Grafschaft den Auftrag für den Bau des Corona-Impfzentrums.

Friedhelm Moog ist froh, schnell genug Handwerker für die aufwendigen Arbeiten gefunden zu haben: "Es sind täglich mindestens 10 bis 20 Leute, die hier im Einsatz sind. Ob das Elektriker sind, ob das Tiefbauer oder Straßenbauer sind. Auch die Container-Arbeiter und Sanitärleute sind da, genauso wie unsere Hausmeister natürlich. Es ist schon sportlich, was hier abgeht." Das sei auch nötig, sagt Moog. Denn in einem Tag soll schon alles fertig sein. Der 15. Dezember ist der Stichtag für die Inbetriebnahme der Impfzentren in Rheinland-Pfalz.

Das Impfzentrum des Kreises Ahrweiler ist mit dem Auto gut über die A61 zu erreichen. Das Gelände soll aber auch eine eigene Bushaltestelle bekommen.

Menschen, die in einer langen Autoschlange auf ihren Corona-Test in der Corona-Ambulanz an der Mehrzweckhalle warten, sehen wie ein Kran draußen einen Container nach dem anderen absetzt und Bauarbeiter immer mehr Material in die Halle tragen. Dort bauen sie die Kabinen für die erste Impfstraße.

Es muss was passieren und von daher nimmt man den Stress auch gerne in Kauf Diana Porten, Bauamt Gemeinde Grafschaft

Sogar die Liegen, Waschbecken und medizinische Geräte sind schon da. Sobald auch der Impfstoff da ist, können hier voraussichtlich stündlich bis zu 40 Menschen geimpft werden. Diana Porten vom Bauamt der Gemeinde Grafschaft ist jeden Tag hier, um die Arbeiter zu organisieren: "Pläne erstellen, Firmen anrufen, mit den Firmen vor Ort sprechen. Gucken, ob das alles so steht, wie es stehen soll. Es muss was passieren und von daher nimmt man den Stress auch gerne in Kauf."

Die erste "Impfstraße" in der Mehrzweckhalle in Grafschaft-Glesdorf ist bereits eingerichtet. SWR

Security-Leute und Videokameras bewachen Gelände

In einem Seitenraum wird ein riesiger Kühlschrank für den Impfstoff aufgebaut. Daneben entstehen die Auftenthaltsräume für die Wachleute. Zäune und Videoüberwachungsanlagen will der Bauamtsleiter der Gemeinde Grafschaft, Friedhelm Moog, auch noch installieren. Für alle Fälle: "Es können Impfgegner hier auftauchen, es können Störungen stattfinden. Es könnte der Fall sein, dass hier draußen jemand versucht, an den Impfstoff schneller dran zu kommen, als er eigentlich dran ist." Das müsse verhindern werden, sagt Moog.

Die Arbeiten sind voll im Plan. Das freut Friedhelm Moog auch persönlich. "Ich bin eigentlich schon Risikopatient und hoffe, dass ich gesund aus der Sache rauskomme. Wie jeder von uns."