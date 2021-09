Am 30. September haben die Impfzentren zum letzten Mal geöffnet. Doch wo kann man sich jetzt impfen lassen? Bei Hausärzten und im Impfbus.

Wer sich unkompliziert und ohne Termin im Impfzentrum impfen lassen will, der sollte sich beeilen: Denn am 30. September ist Schluss. Die Landesimpfzentren schließen auch im nördlichen Rheinland-Pfalz. In Hachenburg im Westerwald und in Lahnstein im Rhein-Lahn-Kreis schließt das Impfzentrum am Mittwoch den 29. September.

Die Mitarbeiterinnen im Impfzentrum in Lahnstein bereiten die Impfungen vor. SWR

Ab dem 30. September können Impfwillige aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz das Impfzentrum in Oberhonnefeld im Landkreis Neuwied und Simmern im Rhein-Hunsrück-Kreis ein letztes Mal nutzen. Das Impfzentrum auf dem Oberwerth in Koblenz, das in Polch im Kreis Mayen-Koblenz und in Landkern im Kreis Cochem-Zell sind bereits jetzt geschlossen.

Das Impfzentrum in Landkern im Kreis Cochem-Zell ist bereits geschlossen. SWR

In den Impfzentren werden auch an den letzten Tagen noch Erstimpfungen durchgeführt, allerdings müssen sich Impfwillige dann einen Hausarzt für die Zweitimpfung suchen oder zum Impfbus kommen.

Wo bekomme ich jetzt noch meine Impfung her?

Die Hauptverantwortung für das Impfen gegen das Coronavirus geht jetzt an die Hausärzte. Wer bereits eine feste Hausarztpraxis hat, der kann dort einen Termin für die Impfung ausmachen. Für alle anderen wird das Impfen etwas komplizierter: Man muss erst einen Hausarzt suchen, finden und dann dort einen Termin ausmachen. Möglich ist das über die Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung. Dort gibt es einen Praxisfinder. Impftermine sollten laut Hausärzteverband Rheinland-Pfalz auch möglich sein, wenn man nicht bereits Patient in der Praxis ist.

Im Koblenzer Löhr-Center kann man sich beim Shopping impfen lassen. SWR

Impfen im Impfbus und im Shopping-Center

Auch in der Zukunft wird es wahrscheinlich immer wieder Sonderaktionen zum Impfen geben: Im Koblenzer Löhr-Center zum Beispiel bieten Koblenzer Arztpraxen nachmittags von Montag bis Freitag hier eine Impfung an. Es ist keine Anmeldung notwendig. Das gilt auch für den Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz, der noch bis zum 3. Oktober unterwegs ist.

Das Impfzentrum in Lahnstein bleibt bis Ende 2021 im Standby-Modus. SWR

Manche Impfzentren bleiben auf Standby

Zwei Impfzentren in der Region bleiben auf Standby. In Koblenz wird im Stadtteil Metternich das Impfzentrum neu aufgebaut und soll bis Ende April stehen bleiben. In Lahnstein bleibt das Impfzentrum ebenfalls für den Notfall aufgebaut. Hier aber nur bis Ende Dezember.