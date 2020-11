Im Norden von Rheinland-Pfalz stehen die ersten Corona-Impfzentren fest. Sie sollen bis Mitte Dezember einsatzfähig sein. Die anderen Kreise werden ihre Standorte voraussichtlich in den kommenden Tagen bekannt geben.

Der Kreis Mayen-Koblenz hat sich nach SWR-Informationen für die Maifeldhalle in Polch entschieden. Der Kreis Cochem-Zell will die Eifelgoldhalle in Landkern zum Impfzentrum machen. In beiden Fällen spielt die Lage eine Rolle: zentral im Kreis mit guter Verkehrsanbindung und genügend Parkplätzen drumherum.

In Koblenz wird das Impfzentrum bei der CGM Arena, also der Sporthalle Oberwerth, angedockt. Im Kreis Altenkirchen soll das zentrale Impfzentrum wohl nach Wissen kommen und im Kreis Ahrweiler in die Grafschaft.

Die anderen Kreise stehen noch in Verhandlungen, darunter der Rhein-Lahn-Kreis, der Westerwaldkreis, der Rhein-Hunsrück-Kreis und der Kreis Neuwied. Alle müssen aber bis Ende der Woche einen Standort gefunden haben. Das hat der Koordinator für den Rhein-Lahn-Kreis, Guido Erler, im SWR-Gespräch gesagt. Die Zeit dränge, denn die Vorgabe lautet: Bis 15. Dezember sollen die Impfzentren einsatzfähig sein und wenn ein Impfstoff da ist, direkt loslegen können.

Land will zweigleisig fahren

Als erste sollen Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und Risikopatienten, geimpft werden. Die leben allerdings teilweise im Altenheim, liegen im Bett, oder sind ans Haus gebunden. Sie sollen dann von so genannten mobilen Impfteams geimpft werden, die zu ihnen fahren. Dafür arbeitet das Land mit Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz, den Maltesern und so weiter zusammen. Für eine Impfung im Impfzentrum muss man sich vorher einen Termin geben lassen und den kriegt man von einer zentralen Koordinierungsstelle des Landes.

Genügend Personal vorhanden

Genügend Personal zum Impfen gebe es, sagt Guido Erler, der auch Kreisfeuerwehrinspekteur des Rhein-Lahn-Kreises ist. Im Prinzip können alle Ärzte und medizinisch-technischen Assistentinnen impfen. Es hätten sich aber auch schon Freiwillige gemeldet. Es gebe außerdem schon eine Kontaktliste mit pensionierten Ärzten, die sich angeboten hätten, beim Impfen zu helfen.