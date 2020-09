Udo Oelke aus Bad Neuenahr-Ahrweiler testet einen Corona-Impfstoff einer Mainzer Firma. Warum er das tut und wie er sich dabei fühlt, erzählt der 67-Jährige im Gespräch mit dem SWR.

Udo Oelke steht gut gelaunt in seinem Sportgeschäft in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er fühlt sich fit, obwohl er gerade wieder den Impfstoff gegen das Corona-Virus in den Arm gespritzt bekommen hat. Dafür musste er extra nach Mannheim, wo die Studie durchgeführt wird.

Als Oelke vor einigen Wochen mitbekam, dass die Mediziner Tausende Freiwillige für den Test des Impfstoffs suchen, wollte er sofort helfen. "Wenn sich nicht genügend Freiwillige melden, dauert es noch länger, bis ein Corona-Impfstoff da ist", sagt er. "Deswegen mache ich das."

Wissenschafter der Mainzer Firma Biontech arbeiten an einem Corona-Impfstoff. picture-alliance / Reportdienste Stefan Albrecht/Biontech/dpa

Im Internet auf Mainzer Firma Biontech gestoßen

Jetzt ist der sportliche braungebrannte 67-Jährige aus Bad Neuenahr-Ahrweiler einer von rund 30.000 Menschen weltweit, an denen ein Corona-Impfstoff getestet wird. Er hat vorher selbst recherchiert, wer in Deutschland an neuen Impfstoffen forscht und so das Mainzer Unternehmen Biontech gefunden: "Ich habe im Internet geguckt und gesagt, ich rufe da einfach mal an. Dann wurde ich erstmal zwei Tage durchgecheckt."

Keine Angst vor Nebenwirkungen

Die Ärzte haben ihn vor dem Test vor den möglichen Nebenwirkungen gewarnt. Aber das konnte Oelke nicht abschrecken. Er glaubt, dass die Entwicklung des Impfstoffs schon weit genug ist, sodass dieser nicht gefährlich ist. Jeden Tag muss er aufmerksam Buch führen: "Ich muss meine Temperatur jeden Morgen messen. Ich muss eintragen, wenn ich irgendwas Komisches fühle: schlecht riechen, gut hören - egal was, das muss ich eintragen."

Aber eine Sache macht ihm bei den Untersuchungen durch die Ärzte, die oft einen Tag dauern, doch zu schaffen: "Ich muss mehr Blut da lassen als beim Blutspenden." Der Grund: Sein Blut wird aufgeteilt und an verschiedene Orte geschickt: nach Mainz, nach Amerika und nach Italien.

Für seine Teilnahme an der Studie erhält Oelke 1.700 Euro. Das Geld spiele für ihn aber keine Rolle, sagt er. Er wolle damit helfen.