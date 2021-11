Die Impfstation im Koblenzer Löhr-Center ist ab Montag sechs Tage in der Woche besetzt. Wie die koordinierende Ärztin Astrid Weber dem SWR sagte, liegt das an der gestiegenen Nachfrage nach Corona-Impfungen. Aktuell würden hundert Spritzen täglich verabreicht, deshalb reiche es nicht, nur wie bisher an drei Tagen in der Woche zu impfen, sagte Weber. Nach Angaben der Ärztin lassen sich zurzeit viele Menschen zum ersten Mal impfen, etwa genauso viele kämen zur Zweit- und Booster-Impfung. Die Ärztin ist der Meinung, dass das Impfzentrum bald wieder öffnen müsste, denn auch Hausärzte könnten den Andrang auf Dauer nicht allein stemmen.