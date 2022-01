Mehr als 46.500 Menschen geboostert

In Koblenz haben sich nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung bereits 46.500 Menschen eine Boosterimpfung geben lassen. Damit stehe Koblenz mit seiner Impfquote auf Platz drei der Top fünf in Rheinland-Pfalz. Auch der Kreis Cochem-Zell hat nach eigenen Angaben eine hohe Impfquote vorzuweisen. Hier sollen etwa 37 Prozent der Menschen geboostert sein. Im Kreis Mayen-Koblenz seien es dagegen knapp 27 Prozent. Hier haben den Angaben zufolge in den vergangenen Wochen rund 3.000 Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche die erste Impfung bekommen. In Neuwied sollen es sogar 4.600 Erstimpfungen gewesen sein. Die Daten stammen von Ärzten, die in ihren Praxen, in Impfzentren, Impfbussen und Krankenhäusern impfen.