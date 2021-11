Hier können Sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen

per Mail teilen

Die Infiziertenzahlen steigen und auch die Nachfrage nach Booster-Impfungen gegen das Coronavirus wächst. Ein Überblick über die Impfmöglichkeiten im Norden von Rheinland-Pfalz.

Impfen gegen das Coronavirus war in den vergangenen Wochen vor allem Aufgabe der Hausärzte. Jetzt sollen sie wieder Unterstützung bekommen: Die Landesimpfzentren in Koblenz und Lahnstein öffnen ab dem 24. November wieder. Schon jetzt können sich Impfwillige über die zentrale Impftermin-Vergabeseite des Landes anmelden. Termine für Booster-Impfungen bekommen hier aber nur diejenigen, deren Zweitimpfung mit dem Impfstoff von BioNTech oder Moderna mindestens sechs Monate zurückliegt - bei Johnson&Johnson sind es vier Wochen.

Mehrere Kliniken im nördlichen Rheinland-Pfalz bieten demnächst ebenfalls Impfungen an. Auch die Impfbusse des Landes machen weiterhin Station für Erst-, Zweit-und Booster-Impfungen. Welche Impfmöglichkeiten es in Ihrem Kreis genau gibt, sehen Sie hier:

Das Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler impft nach Angaben der Marienhausgruppe bereits ab dem 22. November immer montags und dienstags zwischen 15 und 18 Uhr. Das St. Josef-Krankenhaus in Adenau impft ab dem 24. November mittwochs zwischen 13 und 16 Uhr gegen das Coronavirus. Eine Anmeldung ist in beiden Häusern nicht notwendig.

Die Brohltalklinik St. Josef in Burgbrohl impft den Angaben zufolge am 2. und 16. Dezember zwischen 15 und 18 Uhr - auch hier ohne Termin. Booster-Impfungen sind in allen drei Häusern demnach frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung, bei Johnson&Johnson frühestens vier Wochen nach der ersten Impfung möglich. Alle Impfungen würden mit dem BioNTech-Impfstoff durchgeführt.

Seit der landesweiten Schließung der Impfzentren in Rheinland-Pfalz Ende September finden Corona-Schutzimpfungen im Kreis Altenkirchen nach Angaben der Kreisverwaltung derzeit nur bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten statt sowie durch die Impfbusse des Landes.

Bei den Impfbussen ist keine Anmeldung nötig. Geimpft wird werktäglich ohne Termin je nach Region an bis zu zwei Standorten. Die genauen Standorte und Zeiträume der Impfbusse werden wochenaktuell veröffentlicht. Es stehen die Vakzine von Johnson&Johnson und BioNTech sowie teilweise von Moderna zur Verfügung. Wichtig: Ausweis nicht vergessen!

Das DRK-Krankenhaus in Kirchen betreibt nach eigenen Angaben ab dem 24. November gemeinsam mit der Verbandsgemeinde und der Stadt Kirchen ein Impfzentrum auf dem Parkdeck in der Lindenstraße. Das Impfzentrum verabreicht demnach ohne Anmeldung Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen mit dem Impfstoff von BioNTech. Die Öffnungszeiten finden sich auf der Homepage des DRK-Krankenhauses.

Der Impfbus macht in der Woche ab dem 22. November nach Angaben des Landes an drei Tagen Halt im Landkreis Cochem-Zell. Die genauen Orte und Uhrzeiten finden Sie hier. Für die Impfung stehen die Impfstoffe BioNTech und Johnson&Johnson zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung oder Registrierung zur Terminvereinbarung ist nicht möglich.

Im Impfbus können neben Erst- und Zweitimpfungen auch die Booster-Impfungen erfolgen. Eine Booster-Impfung wird frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung verabreicht - bei Johnson&Johnson vier Wochen nach der Erstimpfung.

Der Impfbus des Landes macht an mehreren Tagen im Kreis Cochem-Zell Station. SWR

Neben dem Landesimpfzentrum, das ab dem 24. November wieder öffnet, bietet die Impfstation im Löhr Center schon jetzt an sechs Tagen die Woche zwischen 13 und 17 Uhr ohne Anmeldung Corona-Schutzimpfungen an.

Ab dem 23. November beginnt auch das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein nach eigenen Angaben mit Booster-Impfungen. Geimpft werden soll immer dienstags zwischen 13 und 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.

Am Standort Marienhof des Katholischen Klinikums Koblenz Montabaur sollen ab dem 26. November Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten werden - immer freitags zwischen 8 und 16:30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Auch in Koblenz machen immer wieder die Impfbusse des Landes Station. Deren Termine und Haltepunkte finden Sie hier.

Einwohner und Einwohnerinnen des Kreises Mayen-Koblenz können nach Angaben der Verwaltung ab dem 24. November die Impfzentren in Koblenz und Lahnstein nutzen.

Ab dem 23. November beginnt auch das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein nach eigenen Angaben mit Booster-Impfungen. Geimpft werden soll immer dienstags zwischen 13 und 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.

Am Standort Marienhof des Katholischen Klinikums Koblenz Montabaur sollen ab dem 26. November Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten werden - immer freitags zwischen 8 und 16:30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach bietet nach eigenen Angaben zwei Sonderimpftage am 30. November und 1. Dezember für Booster-Impfungen an - jeweils von 9 bis 15 Uhr. Es sei aber möglich, dass vorher der Impfstoff ausgehe. Das Ganze sei als Drive-In-Angebot geplant. Erst- und Zweitimpfungen würden nicht vorgenommen.

Die Kreisverwaltung verweist auf ihrer Homepage ebenfalls noch auf impfende Hausarztpraxen, die auch für Fremdpatienten zur Verfügung stünden. Die Liste finden Sie hier. Zudem machen auch im Kreis Mayen-Koblenz immer wieder die Impfbusse Station.

Wie der Kreis mitteilt, kann das Ende September geschlossene Impfzentrum in Oberhonnefeld nicht wieder in Betrieb genommen werden, weil die Infrastruktur bereits abgebaut wurde. Deshalb sollen nun kleinere Impfzentren in Bürgerhäusern oder Turnhallen eingerichtet werden. Dazu sei der Kreis mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Gemeinden in Gesprächen. Betrieben werden sollen die Impfzentren demnach von niedergelassenen Ärzten.

Bis dahin besteht laut Verwaltung die Möglichkeit, Termine der Impfbusse wahrzunehmen. Die aktuellen Termine gibt es auf der Homepage der Kreisverwaltung. In der Verbandsgemeinde Asbach gebe es zudem in den kommenden Tagen bereits Termine für Impfungen - Ort und Zeit finden sich auf der Homepage der Verbandsgemeinde.

Außerdem gibt es ab dem 24. November eine neue Impfstelle der DRK-Kamillus Klinik in der Hospitalstraße 6b in Asbach. Geöffnet ist die Impfstelle den Angaben zufolge immer mittwochs von 14 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Klinikums.

Das DRK-Krankenhaus Neuwied impft nach eigenen Angaben ab dem 4. Dezember immer dienstags 15 bis 19 Uhr und samstags 10 bis 14 Uhr ohne Termin. Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied beginnt am 30. November mit den Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Geimpft werde mit dem Impfstoff von BioNTech.

Die genauen Uhrzeiten und das Online-Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage der Marienhausgruppe. Das Marienhaus Klinikum St. Antonius in Waldbreitbach impft ab dem 1. Dezember. Auch hier ist eine Anmeldung notwendig.

Im Rhein-Hunsrück-Kreis wird das geschlossene Impfzentrum des Landes nicht mehr geöffnet. Deshalb wird es im Dezember nach jetzigem Stand elf Impfbus-Termine kreisweit geben: in der Stadt Boppard und in allen Verbandsgemeinden. Die Termine und die genauen Standorte stehen noch nicht fest und werden noch bekannt gegeben.

Außerdem in Planung sind laut Kreisverwaltung zwei Wochenend-Impfaktionstage im Dezember, jeweils Samstag und Sonntag - zusammen mit dem DRK. Auch hier stehen die Termine und die Standorte noch nicht fest.

Die Praxis Dr. Brenner aus Rheinböllen hat sich nach Angaben des Kreises bereit erklärt, ab dem 27. November gegen das Coronavirus zu impfen. Dort soll dann jeden Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr geimpft werden. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich.

Geimpft werden demnach alle Impfwilligen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ab zwölf Jahren. Booster-Impfungen gibt es ab 18 Jahren. Der Abstand zur Zweitimpfung könne auch kürzer als sechs Monate sein, dies stehe im Ermessen des Impfarztes, so der Kreis.

Das Impfzentrum in Lahnstein hat ab dem 24. November wieder für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen geöffnet - Montag bis Freitag nur mit Anmeldung, sagt die Sprecherin des Kreises.

Montags, dienstags und donnerstags hat das Impfzentrum demnach von 7 bis 15 Uhr geöffnet - Mittwoch und Freitag von 12 bis 20 Uhr. Samstags werde ohne Termin von 7 bis 15 Uhr geimpft.

Einen letzten Impfbus-Termin gebe es noch am 27. November bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten von 9 bis 17 Uhr.

Die Hufeland-Klinik in Bad Ems wird nach Angaben einer Sprecherin voraussichtlich Anfang Dezember mit Impfungen starten. Demnach soll es eine offene Sprechstunde ohne Anmeldung geben.

Das St. Elisabeth Krankenhaus in Lahnstein hat bereits mit Corona-Booster-Impfungen begonnen. Geimpft wird immer Mittwoch- und Freitagnachmittag nach vorheriger telefonischer Anmeldung mit dem Impfstoff von BioNTech.

Das Gesundheitsamt in Montabaur bietet nach eigenen Angaben jeden Donnerstag zwischen 14:30 und 15:30 Uhr Corona-Schutzimpfungen (BioNTech) an. Geimpft wird demnach im Peter-Paul-Weinert Saal in der Kreisverwaltung. Eine Anmeldung ist erforderlich - über die Homepage oder telefonisch unter 02602 124 567.

Im Ärztehaus Montamedicum am Brüderkrankenhaus in Montabaur soll ab dem 23. November geimpft werden - immer dienstags zwischen 8 und 16:30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Im selben Haus finden immer am Donnerstagnachmittag auch die Impfungen der Praxis LandarztPlus statt. Dafür müssen sich Impfwillige telefonisch bei der Praxis anmelden.