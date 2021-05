per Mail teilen

Auch wenn die Impf-Priorisierung wegfällt, will Hausarzt Dr. Klaus Korte in Ahrbrück bei seinen Patienten an einer Impf-Reihenfolge festhalten. Für Arbeit sorgt vor allem die Bürokratie.

SWR Aktuell: Herr Korte, die Impf-Priorisierung in Rheinland-Pfalz soll ab dem 7. Juni aufgehoben werden. Befürchten sie noch mehr Arbeit?

Klaus Korte: Nein, weil wir jetzt schon alle Hände voll zu tun haben. Die Patienten rufen schon an, und fragen nach Terminen ab dem 7. Juni. Wir brauchen teilweise mehrere Versuche, wenn wir aus der Praxis heraus jemanden anrufen wollen, weil hier die ganze Zeit das Telefon klingelt. Eine Mitarbeiterin ist nur damit beschäftigt, Impf-Termine zu koordinieren und zu vereinbaren. Aber wir kriegen das hin.

SWR Aktuell: Was halten Sie grundsätzlich von der Aufhebung der Impf-Priorisierung?

Klaus Korte: Ich halte sie nicht für völlig falsch. Insgesamt wird die Impfung dadurch breiter, aber ich denke, an der Impf-Reihenfolge wird das nicht viel ändern. Ich halte es für meine Pflicht, als Arzt zu schauen, wer hat die Impfung am nötigsten, wer ist am kränksten. Das heißt, wenn sich ein gesunder 26-Jähriger bei mir für eine Impfung meldet, dann schaue ich trotzdem, wer von meinen anderen Patienten eine Impfung vielleicht nötiger hat. Dann kommt der 26-Jährige erst später dran. Insgesamt macht die Aufhebung der Priorisierung aber wenig Sinn ohne genügend Impfstoff.

SWR Aktuell: Herr Korte, wo genau liegen die Probleme bei der Büroktratie?

Klaus Korte: Die Bürokratie ist leider etwas zeitraubend. Also, wir haben etwa 100 Impfungen, die wir in der Woche durchführen. Wir müssen, je nach Impfung, drei bis vier Aufklärungsblätter geben, die dann auch noch zwei- bis dreimal unterschrieben werden müssen. Das bedeutet bei 100 Impfungen, 300 bis 400 Blätter in der Woche, die wir allein schon fotokopieren müssen, unterschreiben müssen und dann danach auch wieder archivieren müssen.

SWR Aktuell: Jetzt hört man da raus, das kostet wohl einen Haufen Zeit. Kann man das beziffern?

Klaus Korte: Das kann man beziffern. Also, ich habe ja die eine Helferin, die nichts anderes macht als 8 Stunden am Tag Patienten einzubestellen, Termine zu machen, zu fragen, ob schon geimpft wurde in der Zwischenzeit, oder die Patienten umzubestellen.

Wir müssen bis dienstags 12 Uhr Impfstoff bestellen, wir haben ein bestimmtes Kontingent, zum Beispiel 36 Impfstoffe Biontech. Wir bestellen dann das maximale Kontingent, kriegen aber erst in der nächsten Woche montags den Impfstoff geliefert. In der Zwischenzeit haben wir Impftermine mit Patienten vereinbart. Es kann aber passieren, dass wir weniger Impfstoff bekommen, als wir eigentlich bestellt haben. Dann müssen wir die Patienten wieder anrufen und die Termine absagen und das führt natürlich dann zu großer Unbill und die Leute sind teilweise dann auch echt sauer.

Das Gleiche gilt für die Abrechnung. Es gibt 21 Abrechnungs-Ziffern für die Impfungen, die wir bei jeder einzelnen Impfung durchführen müssen. Am Ende des Tages müssen wir alle Impfungen zusammenzählen und für jeden Impfstoff gesondert die über und unter 60-Jährige an die KBV (Kassenärztliche Bundesvereinigung) melden, die das dann an das Robert Koch-Institut weitergibt. Das ist schon nicht unerheblich vom Verwaltungsaufwand her.

SWR Aktuell: Was könnte man aus Ihrer Sicht besser machen?

Klaus Korte: Verlässliche Impfstoffvorgaben. Also, wenn ich sage, ich kriege ein Kontingent eines bestimmten Impfstoffs in einer bestimmten Menge, dann muss das hundertprozentig sicher ein, dass ich den auch bekomme. Das ist das erste.

Das zweite ist, der große Impfstoffmangel ist das eigentliche Nadelöhr, das ist das Hauptproblem. Deswegen müssen wir priorisieren, deswegen sind wir in der Situation, in der wir sind und nur dann, wenn genügend Impfstoff da wäre, können wir auch relativ schnell die Bevölkerung impfen.